El Observador / Fútbol / MUNDIAL 2026

Mundial 2026: "Uruguay vs España es uno de los partidos más atractivos de la primera fase", dijo el presidente de la Federación Española, que quiere recibir la final de 2030

"El nuestro es el país, con el 55%, que tiene mayor peso en la organización", dijo sobre el Mundial 2030

29 de enero 2026 - 13:40hs
El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró este jueves que "España está preparada para acoger la final del Mundial de 2030", para lo cual está en competencia con Portugal y con Marruecos, las otras sedes principales del torneo y, de cara al Mundial 2026, dijo que el duelo entre la roja y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa será de los "más atractivos" de primera fase.

Quiere la final de 2030

"España está preparada para acoger la final y el nuestro es el país, con el 55%, que tiene mayor peso en la organización y el que ha liderado la candidatura", aseguró Louzán en un acto en Alhama de Murcia (suroeste).

"Hay una preselección de 20 sedes y ya veremos cuántas y cuáles se quedan. Hay aún mucho camino por recorrer, pero estamos preparados y en la defensa del fútbol español como líder mundial tanto en el apartado masculino como en el femenino", añadió.

Marcelo Bielsa recibe la camiseta de España Rafael Louzán Abal
Marcelo Bielsa recibe la camiseta de España de manos del presidente de la RFEF Rafael Louzán Abal

Marcelo Bielsa recibe la camiseta de España de manos del presidente de la RFEF Rafael Louzán Abal

Sus declaraciones son más prudentes que las que realizó este lunes durante la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, cuando aseveró: "España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo".

Marcelo Bielsa recibe la camiseta de España de manos del presidente de la RFEF Rafael Louzán Abal
MUNDIAL 2030

Mundial 2030: en España confirman donde se jugará la final del torneo que organizará junto a Portugal y Marruecos, con partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay

Lamine Yamal y Nico Williams ha sido la dupla estrella de La Roja en la Eurocopa.
MUNDIAL 2026

España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, eligió su lugar de concentración durante el torneo de Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2030, además de disputarse entre España, Portugal y Marruecos, también incluirá partidos de la fase de grupos en Argentina, Paraguay y Uruguay, por la conmemoración del centenario de la cita futbolística universal, cuya primera edición se disputó en Uruguay en 1930.

Uruguay vs España en el Mundial 2026

El presidente de la RFEF también se refirió a la designación de Chattanooga (Tennessee) como campamento base de la selección dirigida por Luis de la Fuente durante la primera fase del Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

"Los dos primeros partidos los tendremos en Atlanta, y Chattanooga está a una hora y 40 minutos de esa ciudad por carretera. Nuestros técnicos, que tienen amplia experiencia en esta materia, creen que es el lugar que reúne mejores condiciones para acoger a la selección", indicó.

federico valvede.jpg
El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Yeda, en la víspera de la final de la Supercopa de España de fútbol que les enfrenta al Barcelona.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Yeda, en la víspera de la final de la Supercopa de España de fútbol que les enfrenta al Barcelona.

Además, agregó que desde allí la selección viajará a Atlanta en autobús, y en avión a la localidad mexicana de Guadalajara, donde se disputará "el que seguramente es el partido de más interés de nuestro grupo y uno de los más atractivos de toda la primera fase", según el presidente: el Uruguay-España del 27 de junio.

Louzán también se refirió a la primera fase de la Liga de Campeones recién terminada: "El fútbol español sabe competir muy bien. Nos hubiera gustado que tanto el Villarreal como el Athletic continuaran en la siguiente fase y deseo lo mejor al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Por qué no pensar en tener a dos equipos españoles en la final".

Con base en EFE

Mundial 2026 Federación Española selección uruguaya Uruguay Mundial 2030

