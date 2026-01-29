España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, eligió su lugar de concentración durante el torneo de Estados Unidos, México y Canadá

La selección española de fútbol, rival de Uruguay de Marcelo Biesla en el Mundial 2026, anunció este jueves que su campo base durante el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, estará en la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee, a unas dos horas por carretera de Atlanta, donde disputará dos de sus tres partidos de la primera fase.
