España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, eligió su lugar de concentración durante el torneo de Estados Unidos, México y Canadá

Lamine Yamal y Nico Williams ha sido la dupla estrella de La Roja en la Eurocopa. Reuters

La selección española de fútbol, rival de Uruguay de Marcelo Biesla en el Mundial 2026 , anunció este jueves que su campo base durante el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, estará en la ciudad de Chattanooga , en el estado de Tennessee, a unas dos horas por carretera de Atlanta, donde disputará dos de sus tres partidos de la primera fase.

"El equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School ", precisa el comunicado de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Chattanooga, en el condado de Hamilton, cuenta con una población de 190.000 habitantes y está situada junto al río Tennessee.

España disputará sus dos primeros partidos del Mundial en Atlanta contra Cabo Verde y Arabia Saudita el 15 y el 21 de junio.

Cerrará la primera fase contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara el 27.

España, vigente campeona de Europa y número 1 en la clasificación de la FIFA, es una de las favoritas para el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.