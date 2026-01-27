Dólar
Joseph Blatter llamó a los hinchas a mantenerse "alejados de Estados Unidos" en el Mundial 2026, y Gianni Infantino respondió

"La gente quiere ir y va a ir y celebrar juntos. Siempre, siempre celebramos juntos el fútbol", expresó el actual presidente de la FIFA

27 de enero 2026 - 16:04hs
Joseph Blatter, expresidente de la FIFA

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, llamó a los fanáticos del fútbol a mantenerse "alejados de Estados Unidos" en el Mundial 2026, que se jugará en ese país, México y Canadá, en medio de críticas a la política migratoria del presidente Donald Trump y su posible repercusión en los turistas que viajen a Norteamérica para el torneo.

"Para los fanáticos, hay solo un aviso: ¡Manténgase alejados de los Estados Unidos!", escribió el exmandatario, que presidió la FIFA de 1998 a 2015, en su cuenta oficial de X este lunes.

"Sepp" dijo que el abogado suizo Mark Pieth, especialista anticorrupción y exintegrante del Comité de Gobernanza de FIFA, "tiene razón" al cuestionar esta nueva edición mundialista.

Marcelo Bielsa en el Complejo Celeste
SELECCIÓN URUGUAYA

Canchas de césped híbrido en el Complejo de la AUF: la infraestructura de la selección para la preparación del equipo de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

Uruguay
MUNDIAL 2026

Uruguay vs España es el partido "más esperado" en Jalisco, donde estiman que llegarán millones de turistas durante el Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SeppBlatter/status/2015763891951698064?s=20&partner=&hide_thread=false

En una entrevista con el diario suizo Der Bund, Pieth afirmó: "Si consideramos todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor por televisión. Y al llegar, los aficionados deben saber que, si no complacen a los oficiales, los asignarán directamente al siguiente vuelo de regreso. Con un poco de suerte".

Al llamado de Blatter, se unió también Oke Göttlich, uno de los directivos de la federación alemana de fútbol y presidente del club FC St. Pauli, quien apoyó considerar un boicot ante las amenazas de Trump a la Unión Europea (UE) y el afán expansionista del republicano con Groenlandia.

El actual presidente y sucesor de Blatter en la FIFA, Gianni Infantino, se refirió a los dichos de "Sepp" tras reunirse con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia.

"Yo miro al futuro y para mí lo importante en este tipo de eventos futbolísticos, como el Mundial femenino o masculino, es unir a las personas y a los países de todo el mundo", expresó al respecto el actual jerarca.

"La gente quiere ir y va a ir y celebrar juntos. Siempre, siempre celebramos juntos el fútbol", declaró, antes de subrayar la necesidad de "unir a la gente, especialmente en nuestro mundo actual".

Con información de EFE y AP

