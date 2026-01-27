Joseph Blatter llamó a los hinchas a mantenerse "alejados de Estados Unidos" en el Mundial 2026, y Gianni Infantino respondió

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter , llamó a los fanáticos del fútbol a mantenerse "alejados de Estados Unidos" en el Mundial 2026 , que se jugará en ese país, México y Canadá, en medio de críticas a la política migratoria del presidente Donald Trump y su posible repercusión en los turistas que viajen a Norteamérica para el torneo.

"Para los fanáticos, hay solo un aviso: ¡Manténgase alejados de los Estados Unidos!" , escribió el exmandatario, que presidió la FIFA de 1998 a 2015, en su cuenta oficial de X este lunes.

"Sepp" dijo que el abogado suizo Mark Pieth , especialista anticorrupción y exintegrante del Comité de Gobernanza de FIFA, " tiene razón" al cuestionar esta nueva edición mundialista.

En una entrevista con el diario suizo Der Bund, Pieth afirmó: "Si consideramos todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor por televisión. Y al llegar, los aficionados deben saber que, si no complacen a los oficiales, los asignarán directamente al siguiente vuelo de regreso. Con un poco de suerte".

Al llamado de Blatter, se unió también Oke Göttlich, uno de los directivos de la federación alemana de fútbol y presidente del club FC St. Pauli, quien apoyó considerar un boicot ante las amenazas de Trump a la Unión Europea (UE) y el afán expansionista del republicano con Groenlandia.

El actual presidente y sucesor de Blatter en la FIFA, Gianni Infantino, se refirió a los dichos de "Sepp" tras reunirse con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia.

"Yo miro al futuro y para mí lo importante en este tipo de eventos futbolísticos, como el Mundial femenino o masculino, es unir a las personas y a los países de todo el mundo", expresó al respecto el actual jerarca.

"La gente quiere ir y va a ir y celebrar juntos. Siempre, siempre celebramos juntos el fútbol", declaró, antes de subrayar la necesidad de "unir a la gente, especialmente en nuestro mundo actual".

