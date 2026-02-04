Dólar
Mauro Méndez arrancó el año encendido en Argentina: el uruguayo volvió a marcar gol y asistir para darle un triunfo necesario a Banfield

Mauro Méndez continúa en buena racha en el inicio del Torneo Apertura argentino y acumula dos goles y una asistencia en 3 partidos jugados

4 de febrero 2026 - 10:06hs
ESPN

El delantero uruguayo Mauro Méndez fue el héroe de Banfield en Argentina, luego de marcar el gol agónico frente al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, para que su equipo gane 2-1 y consiga tres puntos importantes en el inicio del Torneo Apertura.

Méndez fue la gran figura del encuentro al asistir en primera instancia a Lautaro Gómez para el empate parcial y para anotar el gol del triunfo en el desenlace.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAB_oficial/status/2018843241571819890&partner=&hide_thread=false

De esta manera, acumula dos goles y una asistencia en tres partidos disputados en el Torneo Apertura argentino, tras convertirle a Huracán en el empate 1-1 en la primera jornada.

Es el quinto tanto de Méndez con la camiseta de Banfield, club al que llegó a mediados de 2025 cedido desde Estudiantes de La Plata y en el que hasta el momento disputó 18 partidos.

Mauro Méndez, el héroe de Banfield en Argentina

El encuentro había comenzado cuesta arriba para el Taladro, ya que la visita había comenzado arriba en el marcador, pero el atacante charrúa fue clave para iniciar la remontada, ya que una acción encabezada por él terminó con el 1 a 1 por intermedio de Lautaro Gómez.

No obstante, el trabajo de Méndez no terminó ahí: a los 89', un centro desde la izquierda encontró un tremendo cabezazo del delantero uruguayo, que tras cambiar la pelota de palo marcó el gol que le dio el triunfo al verdiblanco.

De esta manera, Banfield obtuvo su primer triunfo en el campeonato tras igualar con Huracán en el debut y de perder por la mínima ante Sarmiento de Junín. Ahora, el equipo dirigido por Pedro Troglio subió a la octava posición de la zona B del Torneo Apertura, con cuatro unidades.

Embed

En la próxima fecha, Banfield viajará hasta Córdoba para enfrentar a Belgrano por la fecha 4.

