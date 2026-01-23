El primer gol del 2026 en la Liga Argentina fue uruguayo: mirá el cabezazo de Mauro Méndez para el empate de Banfield con Huracán

Mauro Méndez puso el primer gol de la liga argentina en el 2026 Video: ESPN

Este jueves comenzó una nueva edición de la Liga Profesional Argentina, el torneo de Primera del país vecino que cuenta con 30 equipos. El primer gol del año del fútbol argentino fue obra de un uruguayo: Mauro Méndez.

El delantero puso el primer tanto del Torneo Apertura en el empate 1-1 entre su equipo Banfield y Huracán, segundo partido de la jornada, luego de que Aldosivi y Defensa y Justicia empataran 0-0.

Tras un primer tiempo sin emociones, a los 48 minutos Méndez abrió el marcador tras conectar de cabeza un centro enviado por Ignacio Abraham.

Es el cuarto tanto de Méndez con la camiseta de Banfield, club al que llegó a mediados de 2025 cedido desde Estudiantes de La Plata y en el que hasta el momento disputó 16 partidos.

Tras el gol del uruguayo, Banfield quedó con un jugador más luego de la expulsión de Thaiel Peralta a los 57 minutos, pero no supo aprovechar la ventaja: a los 79 le expulsaron a Santiago Esquivel y, ya con diez jugadores por lado, Huracán le empató el partido con un tanto del ecuatoriano Jordy Caicedo. Así se juega la primera fecha del Torneo Apertura en Argentina Embed