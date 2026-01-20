Dólar
La mala noticia para Miguel Merentiel y Boca Juniors de cara al comienzo del Torneo Apertura del fútbol argentino

El uruguayo es la principal amenaza ofensiva del conjunto dirigido por Claudio Úbeda y fue el goleador del equipo la temporada pasada

20 de enero 2026 - 8:25hs
Merentiel

El uruguayo Miguel Merentiel, goleador de Boca Juniors, sufrió una distensión muscular de segundo grado durante el amistoso del pasado domingo ante el Olimpia paraguayo y se perderá al menos los primeros tres partidos del Torneo Apertura de Argentina que comienza este jueves.

La lesión de Miguel Merentiel

Según informaron a EFE fuentes del club boquense, este lunes se confirmó que la molestia que sufrió el delantero durante el duelo del domingo -y por la que debió ser reemplazado en la primera mitad- se trata de una distensión de segundo grado que lo dejará fuera de las canchas por al menos doce días.

Miguel Merentiel

Los partidos que se perderá Miguel Merentiel

Esto implica que se perdería el debut de su equipo este domingo ante Deportivo Riestra, el choque del miércoles próximo ante Estudiantes de La Plata y el duelo del domingo 1 de febrero ante Newell's Old Boys.

El uruguayo es la principal amenaza ofensiva del conjunto dirigido por Claudio Úbeda y, con quince anotaciones, fue el goleador del equipo la temporada pasada, superando a su compatriota Edinson Cavani y al otro centrodelantro del equipo, Milton Giménez.

sin edinson cavani y con miguel merentiel: el primer once de boca juniors del 2026 para el amistoso ante millonarios
BOCA JUNIORS

Sin Edinson Cavani y con Miguel Merentiel: el primer once de Boca Juniors del 2026 para el amistoso ante Millonarios

Edinson Cavani y Miguel Merentiel en Boca Juniors
Edinson Cavani celebra su gol de Boca Juniors ante River Plate y atrás viene Miguel Merentiel

Edinson Cavani celebra su gol de Boca Juniors ante River Plate y atrás viene Miguel Merentiel

Debido a que Cavani y Giménez se están recuperando de distintas lesiones, se prevé que Úbeda utilice como referencia ofensiva a Lucas Janson, un jugador que apenas tuvo minutos en 2025 y que suele desempeñarse como extremo.

Janson fue quien reemplazó a Merentiel en la victoria por 2-1 ante Olimpia y tuvo un buen desempeño, inquietando en varias oportunidades a la defensa paraguaya.

La lesión del delantero uruguayo a días del comienzo de la temporada representa un duro golpe para Boca Juniors, que buscará este año romper una racha de más de tres años sin títulos, con la Copa Libertadores como principal objetivo.

EFE

