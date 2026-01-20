Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Día clave para Agustín Rogel y su decisión de regresar a Nacional, mientras lo quieren en Argentina y tiene contrato en Alemania

El defensa que se inició en los tricolores está en negociación con los albos para volver al club y debe tomar una decisión

20 de enero 2026 - 9:23hs
Agustín Rogel
Agustín Rogel I. Guimaraens

El zaguero Agustín Rogel tendrá este martes un día clave para tomar la decisión de regresar a Nacional, o si se va al equipo de Argentina que lo pretende, o si se queda en Herta Berlín de Alemania para cumplir su contrato que termina a mediados de año.

El defensa que se inició en los tricolores está en negociación con los albos para volver al club.

Pero también lo pretende Platense, que ya le hizo una propuesta al futbolista para que vaya al fútbol argentino, donde jugó en Estudiantes de La Plata entre 2021 y 2022.

0016102275.webp
Agustín Rogel
Agustín Rogel

La decisión que tendrá que tomar Agustín Rogel

Ariel Krasouski, representante del jugador, explicó a Referí que este martes es el día crucial en el que el defensa deberá decidir qué es lo que hace.

Nacional ya le hizo una propuesta y le hizo saber que lo quiere en su plantel para la actual temporada 2026.

Uno de los aspectos que tiene en cuenta el defensa de 28 años es que en los tricolores tendría que comenzar como suplente en una zona de la cancha en la que Sebastián Coates y Julián Millán se perfilan para ser los titulares en el arranque de este primer semestre.

e86a2d83f06345c9a1c074247c9c66f7322fef2ew-jpg..webp
Agustín Rogel debutó en la selección
Agustín Rogel debutó en la selección

En ese sentido, debería esperar su oportunidad o alguna rotación en un comienzo de año en el que los albos tendrá el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Mientras que si va a Platense, comenzaría como titular en el equipo que el año pasado ganó uno de los títulos de la AFA.

Desde los tricolores le hicieron una propuesta a largo plazo, para que se quede dos años en el club, como pretendía el jugador, quien quiere volver a tener continuidad y estabilidad en su nuevo equipo.

Con respecto a la parte económica, la oferta de Platense es mejor que la de Nacional, aunque a la hora de los números lo mejor para el futbolista es seguir en Herta Berlin hasta mitad de año y no hacer una recisión de contrato en este momento.

1648234488696.webp
Agustín Rogel, de gran momento en Estudiantes
Agustín Rogel, de gran momento en Estudiantes

En ese sentido, en los tricolores no ven con malos ojos la opción de que Rogel siga en Alemania este semestre y vuelva a mitad de año.

El zaguero tendrá horas de definición este martes, con la opción de Nacional en la que pesa el sentimiento de volver al club, y con la posibilidad de Platense, en el cierre del período de pases del fútbol argentino cuyo Torneo Apertura comienza este fin de semana.

