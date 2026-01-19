Los US$ 35 millones de pasivo que tiene Nacional, cuánto paga de intereses, y el objetivo de Ricardo Vairo de recaudar US$ 40 millones por año: "Lo vamos a lograr"

En una entrevista que brindó a Referí, el presidente de Nacional , Ricardo Vairo , abordó todos los temas y en un momento de la charla recorrió la situación económica del club y de qué forma imagina encauzar el rumbo en los próximos años.

Al comenzar a responder al respecto, lo primero que puntualizó Vairo fue que en su lugar administra pasión y que es muy difícil llevarlo a un modelo de administración tradicional, pero que también requiere responsabilidad.

" Nacional tiene un pasivo de US$ 35 millones . Está en el balance. Nosotros presentamos los balances, los balances están auditados y se presentan en asamblea. Si hay algo que es transparente, es Nacional. Nacional genera credibilidad. Son US$ 35 millones, y se pagan US$ 2 millones y poco de intereses anuales ", explicó el presidente.

Sobre los intereses que paga el club, explicó: "Nosotros los hemos dividido en dos grandes rubros. Por un lado tenemos una línea de crédito con el BROU de US$ 15 millones , (con la garantía) con ingresos de palcos, derechos de TV, etc. Tenemos otra línea de una cifra similar de fideicomisos privados , en donde la garantía son las ventas de jugadores. Nacional no tiene nada embargo nada ni puesto como garantía, ninguna de las propiedades".

Consultado Vairo si esos US$ 2 millones de intereses anuales son la piedra en el zapato de la administración del club, respondió: "Esa es una gran discusión. Soy de los que por formación prefiero no tener deudas. También es cierto que para las empresas grandes, lo más normal es contraer deuda. Todo tiene un límite, y entiendo que la facturación tiene que estar por arriba de la deuda. Si facturo US$ 10 millones y tengo US$ 20 millones de deuda, estamos en un problema serio, pero ese no es el caso de Nacional".

El último año la facturación de Nacional (US$ 30 millones) estuvo por debajo del pasivo (US$ 35 millones).

"Está un poquito por debajo y la idea es revertir eso. Se trabajó mucho para reperfilar la deuda. Se bajaron intereses", dijo el presidente.

El objetivo de Ricardo Vairo: aumentar a US$ 40 millones los ingresos anuales de Nacional

El presidente tricolor planteó que "el objetivo al que tendría que llegar Nacional en algún momento" es a ingresos por US$ 40 millones, un 25% por encima de lo que recibió en 2025.

En un ejercicio rápido, dijo que en este 2026 se empezará a acercar a esa cifra.

El incremento en los ingresos por derechos de TV le agregarán US$ 4 millones más por año.

En 2025 vendieron jugadores para Nacional por una cifra líquida cercana a US$ 13 millones.

En las proyecciones del presupuesto para este 2026 el club estableció como objetivo US$ 7 millones de venta de jugadores para llegar a US$ 30 millones de ingreso.

Esto quiere decir que todo lo que ingrese por encima de US$ 7 millones sumará para acercarse al objetivo de US$ 40 millones.

Consultado acerca de si ve viable acercarse a US$ 40 millones, dijo: "Estoy convencido que lo vamos a lograr. Sé que va a dar trabajo, pero el proyecto del Parque Central te va a generar, una vez que esté financiado, US$ 10 millones por año".

Frente a la pregunta de cómo administrarías lo que viene, en el club, lo resumió así: "Mi aspiración es poder armar un presupuesto que tenga un gasto de US$ 35 millones sobre ingresos de US$ 40 millones".

Lo definió como "una obligación que tenemos los dirigentes".

Dijo que procura conducir a Nacional por ese camino. "No lo concibo de otra forma a largo plazo. Discuto mucho internamente. Nacional tiene un potencial enorme. Es increíble lo que puede facturar. Lo que ocurre es que gasta más de lo que factura. Seguro, cuando perdés esa racionalidad y te pones en el hincha o en lo político, es donde te desvías. Nacional tiene que ser un club rentable, generar infraestructura, crecer. El club social es un ejemplo, que un par de año generará entre US$ 1 millón y US$ 2 millones de ingresos. Tenemos que ir hacia presupuestos que nos permitan seguir achicando el pasivo. Es una obligación".