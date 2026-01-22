Fue campeón del mundo sub 20 con Uruguay, se fue a Europa y está cerca de sumarse a un nuevo club de España que pujó por él con Werder Bremen alemán

Andrés Ferrari celebra su gol para la sub 20 ante Irak AFP

Sporting de Gijón de España ha avanzado en las últimas horas en el fichaje del delantero centro uruguayo Andrés Ferrari , que apunta a reforzar la escuadra asturiana en calidad de cedido procedente del Sint-Truiden belga.

Fuentes del club han confirmado a EFE que el Sporting lleva semanas trabajando en su fichaje, contando con competencia importante en el panorama internacional como el Werder Bremen alemán .

El atacante, de 23 años, tiene experiencia en Segunda División, concretamente en las filas del segundo equipo del Villarreal durante la temporada 2023/24.

El club castellonense desembolsó dos millones y medio de euros por su fichaje, procedente de Defensor Sporting , después de que el delantero se proclamase campeón del mundo sub 20 en el Mundial de Argentina 2023 con el combinado celeste.

Tras una campaña en España, Ferrari salió cedido a Bélgica, donde Sint-Truiden terminó ejecutando la opción de compra por el futbolista en el pasado mercado de verano.

El propio Sporting lanzó un mensaje enigmático en sus perfiles de redes sociales anticipando la llegada de un delantero, quedando a expensas de que el futbolista viaje a Gijón para someterse al pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato como rojiblanco.

EFE