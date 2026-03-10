Trasplantes, células CAR-T y casos complejos: el curso internacional que puso a Uruguay en el mapa del cáncer infantil

Del 3 al 7 de marzo Montevideo fue sede del LATAM MasterCourse 2026, un encuentro internacional de formación avanzada en trasplante de médula ósea (HSCT) y terapias celulares CAR-T, organizado por la Fundación Pérez Scremini junto al Princess Máxima Center de Países Bajos y con el apoyo del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR).

Más de 60 profesionales de 14 países de América Latina y el Caribe participaron en esta tercera edición, que reunió a 16 referentes internacionales provenientes de algunos de los centros más prestigiosos del mundo en oncología pediátrica. La faculty estará integrada por especialistas de Argentina —Hospital Universitario Austral y Fundación Natalí Dafne Flexer—; Brasil —Clinical Hospital of Ribeirão Preto—; España —Hospital Sant Joan de Déu—; Estados Unidos —Lurie Children’s Hospital, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO) y University of Miami—; Italia —Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori—; y Países Bajos —Willem-Alexander Children’s Hospital y Princess Máxima Center—.

Durante cinco días de trabajo intensivo, 48 especialistas provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela participaron de un programa académico bajo modalidad interactiva, con discusión de casos clínicos, talleres y sesiones en grupos reducidos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO) brindó apoyo para facilitar la participación de profesionales del área andina de América Latina, en el contexto de las acciones impulsadas por la Iniciativa Global para el Cáncer Infantil (GICC), fortaleciendo así un programa integral de formación y desarrollo de capacidades en la región.

Formación de excelencia con impacto regional

El curso estuvo centrado en el Trasplante de Células Hematopoyéticas (HSCT) y en la Terapia con Células CAR-T, que se tratan de dos de las estrategias más innovadoras y prometedoras en el tratamiento del cáncer infantil.

DSC02167

El formato del MasterCourse priorizó el intercambio directo entre expertos y participantes, promoviendo el análisis de situaciones clínicas complejas y la adaptación de protocolos a la realidad latinoamericana, fortaleciendo así las capacidades regionales en tratamientos de alta complejidad.

Cooperación internacional y posicionamiento regional

Esta tercera edición reafirmó el compromiso con la formación médica de excelencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de redes regionales en oncología pediátrica, consolidando a Uruguay como un polo de referencia en educación médica avanzada en América Latina.