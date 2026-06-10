"Uruguay está entre los grandes candidatos a ganar el Mundial 2026", dijo un campeón mundial; mirá el video con España, uno de los rivales celestes en su grupo

El excampeón del mundo con la selección de España en el Mundial de Sudáfrica 2010, David Villa, quien además compartió con Diego Forlán, Thomas Müller y Wesney Nneijder el título de máximos goleadores del citado torneo, dijo que Uruguay es uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los españoles serán el tercer rival de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en esta Copa del Mundo.

El encuentro se disputará el viernes 26 de junio en Guadalajara a la hora 21.

David Villa fue un destacado futbolista de la selección de España que tuvo su mejor momento en el Mundial de Sudáfrica 2010 en el que Uruguay terminó cuarto.

La AUF compartió el audio y video del VAR por las expulsiones de Lucas Ferreira y Matías Arezo en el partido que Peñarol perdió ante Central Español en la hora por el Torneo Intermedio

Ignacio Ruglio le bajó el pulgar a Diego Aguirre por su primer refuerzo pedido para Peñarol en el segundo semestre, y le explicó por qué

En las últimas horas fue entrevistado por el diario Olé de Argentina y dio su pensamiento acerca de cómo ve esta Copa del Mundo 2026.

"España, Argentina, Francia, Uruguay, Brasil, siempre tienen que ser los grandes candidatos", dijo David Villa.

Y luego habló de los jugadores españoles, que enfrentarán a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en su grupo.

"Ellos están demostrando que son los actuales campeones de Europa, han jugado en estos últimos dos o tres años contra selecciones muy fuertes y prácticamente han sacado adelante todos los partidos", añadió.

Y finalizó: “Han demostrado que son uno de los favoritos por lo que vienen haciendo, más que por lo que diga yo. Selecciones como España, Argentina, Brasil, Francia, Alemania siempre tienen que ser favoritas sobre el papel porque tienen a los mejores jugadores en la actualidad”.

Mirá el video: