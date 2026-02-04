Dólar
Nacional / FISCALÍA

Alarma de incendio obligó evacuación de sede de Fiscalía en medio del traslado de los detenidos por el intento de robo en Ciudad Vieja

Desde la Dirección Nacional de Bomberos indicaron que no se detectó ningún foco ígneo, pero igualmente se debió desalojar por protocolo

4 de febrero 2026 - 9:34hs
Fachada de la Fiscalía General de la Nación
Fachada de la Fiscalía General de la Nación

La sede de la Fiscalía General de la Nación debió ser evacuada este miércoles de mañana luego de que se activara una alarma de incendio, en un episodio que coincidió con el inicio del traslado de los detenidos por el intento de robo a un banco mediante un túnel en Ciudad Vieja, confirmaron fuentes fiscales a El Observador.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), la situación ocurrió poco antes de las 09:00, en el edificio ubicado en Cerrito y Misiones. Tras la activación de la alarma, funcionarios que ya se encontraban en la Fiscalía debieron evacuar el inmueble mientras se realizaba una inspección preventiva. Efectivos de Bomberos "están revisando y después se vuelve a la actividad normal", señalaron las fuentes consultadas.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos indicaron que no se detectó ningún foco ígneo. Aun así, el protocolo implicó el desalojo temporario del edificio durante el relevamiento.

El episodio se produjo en paralelo a la llegada de las diez personas detenidas el martes por el intento de asalto a una entidad bancaria a través de un túnel en Ciudad Vieja.

Está previsto que durante la mañana de este miércoles se lleve adelante la instancia de control de detención, que puede incluir la toma de declaración a los indagados. La audiencia de formalización, en tanto, se realizaría más tarde en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, indicaron fuentes judiciales.

