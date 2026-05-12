"Estamos muy conformes con el nivel de avances", dijo el canciller argentino tras reunirse con Lubetkin por planta de hidrógeno verde

El canciller argentino Pablo Quirno dijo que su país está "muy conforme" con el nivel de "diálogo y avances" respecto a la relocalización de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global prevé instalar en Paysandú , frente a la ciudad argentina de Colón.

Las autoridades uruguayas accedieron a evaluar la relocalización de la planta , ante el reclamo de los argentinos, aunque el proceso no está 100% terminado.

" Estamos muy conformes con el nivel de diálogo, con el nivel de avances. Porque además había una cosa que es muy importante . Este es un camino que hemos decidido andar juntos con la generosidad de Uruguay. Uruguay tiene todo el derecho de realizar y aceptar las inversiones que cumplan con los requisitos que tienen, pero evidentemente somos países hermanos, somos países amigos, vecinos, en ese respeto y en esa construcción es que tenemos este espacio de diálogo, que nos ha permitido hacer del proyecto, uno mejor", sostuvo en rueda de prensa el ministro argentino.

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Quirno resaltó que ambos países están " buscando evitar conflictos y problemas a futuro ", tratando de que el escenario final sea uno de "ganar-ganar".

Respecto a la nueva ubicación de la planta, que todavía está bajo análisis, Quirno prefirió no aventurar la postura argentina. "Las autoridades uruguayas nos informarán en su momento de sus decisiones. Nosotros no vamos a hacer especulaciones hasta que se efectivicen. En el momento lo analizaremos", dijo.

Lubetkin, por su parte, calificó de "extraordinaria" la relación entre los dos países y advirtió que, en este tema, lo que hay son "procesos" y no hechos. "Lo que iniciamos el 26 de noviembre fue un proceso, donde explicamos a las autoridades argentinas dónde estaba el proyecto y las autoridades argentinas nos expresaron algunas preocupaciones", explicó.

A principios de abril, luego de una reunión entre el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el presidente Yamandú Orsi, el gobierno transmitió su intención de estudiar una relocalización de la planta, aunque siempre dentro de Paysandú.

El Observador informó luego que el predio que se analiza es uno de Ancap que cuenta con más de 40 hectáreas, donde también está ubicada la planta de pórtland de Ancap en Nuevo Paysandú, contiguo a las instalaciones de Alur.

Por este tema, el canciller Mario Lubetkin recibió a su par argentino en Montevideo, junto a una comitiva de ambos países. Por el lado uruguayo estuvieron también la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el embajador de Uruguay ante Argentina, Diego Cánepa.

En representación de Argentina, en tanto, estuvo Quirno, pero también el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el intendente de Colón, José Luis Walser, y el embajador de Argentina en Uruguay, Alan Beraud, entre otros.