Orsi aseguró que proyecto de hidrógeno verde en Paysandú está avanzando, pese al rechazo de Entre Ríos: "Vamos a lograr algunos acuerdos"

El presidente de la República Yamandú Orsi aseguró que planta de HIF Global en Paysandú , que producirá hidrógeno verde , está avanzando pese a la oposición de la provincia argentina de Entre Ríos .

El gobernador de esta provincia, Rogelio Frigerio , volvió a rechazar recientemente la instalación de la planta y planteó que su administración buscará frenar el proyecto en las instancias necesarias . "No podemos permitir otra Botnia" , dijo el dirigente político argentino y expresó preocupación por el eventual impacto ambiental en la región.

En ese sentido, el intendente sanducero Nicolás Olivera pidió ser "ser cuidadoso" para no caer en un conflicto como el de las papeleras durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

Orsi dijo que nunca cuestionó ni quitó el respaldo a Mónica Ferrero, pero que sería bueno "nombrar a un fiscal"

"Totalmente de acuerdo con Nicolás (Olivera)", dijo Orsi este miércoles en rueda de prensa consultado sobre las declaraciones del presidente del Congreso de Intendentes. "No estamos en ese nivel" , agregó el presidente de la República comparando la instalación de la planta de HIF Global con lo ocurrido con las papeleras de la exBotnia (hoy UPM) en el río Uruguay. Este conflicto desembocó en el corte de puentes fronterizos por parte de manifestantes argentinos.

"Estuve hablando con el embajador y con el canciller Lubtekin, que está en contacto permanente con el canciller (argentino) Pablo Quirno. Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Eso tiene que ver con decisiones que van a tomar los privados a sugerencia del Estado uruguayo", agregó Orsi en rueda de prensa en la Expo Activa de Soriano.

"Estamos avanzando. No olvidemos que estamos hablando de un proceso de generación de hidrógeno verde que surgió hace unos años, las primeras novedades de esto aparecieron en 2017 y 2018. Y el gobierno anterior (de Lacalle Pou) le puso todo la energía para que esto pudiera salir", recapituló el presidente.

"Era una buena idea y ahora hay que aterrizarla. Venimos bien con la empresa y creemos que vamos a lograr algunos acuerdos para disminuir los problemas con los vecinos argentinos", sentenció.

"No hay que subestimar tanto a la gente", Orsi afirmó que Uruguay no fue invitado al Escudo de las Américas como había señalado Delgado

Yamandú Orsi Yamandú Orsi en conferencia de prensa para anunciar medidas para mejorar la competitividad el martes 17 de marzo de 2026 en Torre Ejecutiva Foto: Gastón Britos/FocoUy

"Es cierto que no nos invitaron", reconoció el presidente de la República en relación a las críticas de la oposición por no formar parte del Escudo de las Américas, una alianza de cooperación militar que lanzó Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

"Pero en la última reunión más o menos formal que tuvimos en la asunción del presidente Kast, uno de los participantes de esta reunión dijo Uruguay tendría que estar", agregó Orsi sobre la alianza liderada por Donald Trump de la que participan gobernantes identificados con la derecha de América Latina.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró este lunes que tenía "información" de que una "alta jerarquía uruguaya" había sido invitada por parte de Estados Unidos, de manera informal.

Consultado por este punto, Orsi afirmó que tampoco le llegó una invitación informal. "Acabo de nombrar en el discurso a embajadores, no hay que subestimar tanto a la gente, me parece", sentenció el presidente.