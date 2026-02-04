Dólar
Robo frustrado en Ciudad Vieja: presidente de BROU dijo que "no hay indicios" de que el banco fuera el objetivo

“Estamos acompañando los avances de la investigación que puedan irse conociendo, y en principio no hay ningún indicio que el BROU fuera el objetivo”, señaló el jerarca

4 de febrero 2026 - 10:26hs
García, que se encuentra en China junto al presidente Yamandú Orsi, dijo a Subrayado y a El Observador que, apenas se conoció la noticia, se comunicó de inmediato con el ministro del Interior, Carlos Negro.

Estamos acompañando los avances de la investigación que puedan irse conociendo, y en principio no hay ningún indicio que el BROU fuera el objetivo”, señaló el jerarca. “Quiero transmitir total tranquilidad y el reconocimiento a la gran labor policial”, agregó.

Sin embargo, fuentes de la investigación indicaron que la principal hipótesis de los investigadores es que el objetivo del robo sí era la casa central del Banco República, ubicada en la calle Cerrito, entre Solís y Zabala.

El túnel fue hallado en un local comercial de la calle Colón, entre Cerrito y 25 de Mayo, a una cuadra y media del BROU, y se conectaba con la red de saneamiento subterránea de Ciudad Vieja. Si bien en la zona funcionan varias entidades bancarias, los investigadores entienden que el blanco era la sede central del República.

Ese extremo será analizado en la audiencia judicial prevista para las próximas horas, en la que comparecerán las 10 personas detenidas hasta el momento, entre ellas cinco extranjeros, de origen brasileño y paraguayo.

BROU Álvaro García Ciudad Vieja

