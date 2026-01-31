El MGAP actualizó las medidas adoptadas en apoyo a productores afectados por el déficit hídrico

MGAP: se sostiene el monitoreo del déficit hídrico.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , tras una nueva reunión del grupo interinstitucional que monitorea la situación agroclimática , realizó una actualización en el paquete de medidas que activó para apoyar a los productores afectados por el déficit hídrico .

El conjunto inicial de beneficios se instauró el 13 de enero tras la participación en dicho ámbito de trabajado de representantes del MGAP y, además, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, del Instituto Nacional de Colonización, del Instituto Nacional de Carnes, del Instituto Nacional de Semillas, del Instituto Nacional de la Leche, del Instituto Plan Agropecuario, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, del Instituto Nacional de Meteorología y de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente.

El MGAP informó que la mencionada actualización, cuyo contenido se puede ver a continuación, se diseñó y activó luego de una nueva sesión de trabajo de ese grupo, desarrollada el 20 de enero.

El objetivo de este emprendimiento interinstitucional, se explicó, es monitorear la situación agroclimática y realizar una puesta a punto de la implementación de las medidas de política dispuestas para enfrentar el déficit hídrico.

El MGAP informó las medidas actualizadas

Pastoreo

Pastoreo autorizado en la faja adjunta a las rutas nacionales y caminos rurales de los departamentos de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José.

BPS

Prórroga de los vencimientos de las obligaciones del tercer cuatrimestre de 2025 y primer cuatrimestre de 2026 para contribuyentes rurales que tengan padrones con explotación agropecuaria, total o parcial, en los departamentos de Montevideo, Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rocha y San José.

Los pagos de las obligaciones por contribuciones especiales de seguridad social podrán realizarse, sin multas ni recargos, hasta las siguientes fechas:

Los correspondientes al tercer cuatrimestre de 2025: 31 de mayo de 2026

Los correspondientes al primer cuatrimestre de 2026: 31 de julio de 2026

Más información: https://www.bps.gub.uy/23828/

BSE

Prórroga del plazo de pago de las facturas del seguro de Accidentes de Trabajo – Rurales (ADTRUR) del BSE.

Facturas correspondientes al cuatrimestre setiembre-diciembre 2025 cuyo vencimiento sería el 18/02/2026, podrán abonarse hasta el 31/05/2026.

Facturas correspondientes al cuatrimestre enero-abril 2026 cuyo vencimiento sería el 15/06/2026, podrán abonarse hasta el 31/07/2026.

Más información: https://www.bse.com.uy/portal-comercial/novedades/detalle/contenido/adtrur-extension-plazo-pago-facturas/adtrur-extension-plazo-pago-facturas

BROU

Asistencia del BROU a micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros afectados por la sequía ubicados en los departamentos de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, mediante el producto "Inversión en capital de trabajo".

Para todas las categorías ovinas y de ganado vacuno declaradas al 30/6/2025 se asiste con los siguientes montos:

US$ 55 por vaca o novillo

US$ 35 por ternero/a y vaquillonas 1 a 2 años

US$ 15 por ovino

U$S 75 por vaca lechera al momento del perfeccionamiento del crédito

Vencimiento: 30/04/2027

Forma de pago:

Hasta el 30 de junio de 2026 no se exigirá el pago de capital, debiendo cancelar únicamente los intereses generados hasta ese momento.

El capital se pagará en dos cuotas: el 40% del capital, más los intereses correspondientes, con vencimiento el 31 de octubre de 2026, y el 60% restante del capital, más intereses correspondientes, se pagará al 30 de abril de 2027.

La tasa de interés contará con una bonificación de 0,25 puntos.

Más información: https://www.brou.com.uy/

Acciones del MGAP por el déficit hídrico

Medidas específicas para productores/as familiares de hasta 100 ha CONEAT 100 a implementarse por el MGAP-Dirección General de Desarrollo Rural a partir de febrero:

Generación de una línea especial para la atención de sequía del Programa Microcrédito Rural (PMR), que estará disponible en los Comité de Crédito Locales que ha operan en los departamentos de Canelones y Rocha. Dicha línea consistirá en créditos hasta $ 100.000 por unidad productiva familiar a una tasa efectiva anual de 15% y un plazo de hasta 24 meses.

Las características de la línea PMR Sequía serán:

Destino del crédito productivo: producción agropecuaria, reinicio de ciclo productivo, alimentación para animales, etcétera (se excluye la compra de animales), mejoras de agua para el predio.

Forma de Pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual (según sistema de producción).

Gracia: hasta 6 meses.

Esta línea no impedirá que el solicitante acceda a otras líneas regulares del PMR.

Por otra parte, la DGDR con ANDE pondrá a disposición una línea especial denominada Fondos Rotatorios de Alimentación (convenio DGDR-ANDE) disponible para organizaciones de productores de los departamentos de Canelones, Lavalleja, Maldonado y Rocha para brindar un préstamo de hasta US$ 1.000 por productor.

Los productores a ser atendidos deberán ser productores familiares (en caso de no estar registrado, podrá hacerlo en el momento), no debiendo tener incumplimientos previos con el MGAP.

Las características del Fondo Rotatorio Alimentación serán: