"Toxicidad" | Hallan nuevos efectos de la yerba mate, ¿qué dice el estudio preliminar?

Investigadores de Brasil hallaron nuevos efectos relativos al grado de toxicidad de los extractos acuosos de la Ilex paraguariensis (nombre científico de la yerba mate) sobre las Euphorbia heterophylla L (herbáceas considerada maleza o yuyos) en cultivos agrícolas.

Según las pesquisas publicadas en la revista científica Pest Management Science a principios de marzo, las muestras dejaron ver un fuerte potencial alelopático, especialmente durante la germinación, ofreciendo una opción de bioherbicida biodegradable para el manejo integrado de plagas.

"Si bien son menos tóxicos para las plantas maduras, su selectividad y escalabilidad justifican una mayor optimización en campo para fomentar la agricultura sostenible, reduciendo los impactos ambientales y la resistencia a los herbicidas", señalaron los académicos en un tramo del párrafo conclusivo.

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La alelopatía, proceso mediante el cual las plantas liberan sustancias bioquímicas que inhiben a las especies vecinas, ofrece un enfoque natural prometedor para el control de malezas a través de bioherbicidas. Es por ello que los extractos acuosos de I. paraguariensis, podrían dar lugar a una oportunidad clave dejando residuos mínimos y reduciendo la contaminación ambiental.

Escala de degradación de las hojas observadas luego de la aplicación de los extractos ocuosos de yerba mate

"El aprovechamiento de la yerba mate, un cultivo con gran arraigo cultural, podría transformar los subproductos locales en valiosos bioherbicidas, apoyando los sistemas agroforestales y de cultivos intercalados, a la vez que proporciona beneficios económicos, como la reducción de la dependencia de productos químicos importados", sumaron.

El seguimiento y la evaluación del desarrollo temprano de las plántulas se llevaron a cabo durante un período de 12 días. Se realizaron observaciones cada 24 horas durante los primeros 7 días y cada 48 horas a partir de entonces, con el objetivo de evaluar la formación de la primera hoja verdadera y cualquier cambio en la coloración de las hojas.

Al concluir el período, se avanzó con una evaluación del daño foliar utilizando una escala que va de 0 a 4: 0 indicaba hojas intactas (sin daños y de un verde vibrante), 1 denotaba daño leve (solo bordes oscuros o ligeramente amarillentos), 2 representaba daño moderado (manchas amarillentas en toda la hoja o inicio de marchitamiento), 3 indicaba daño severo (manchas e inhibición del crecimiento u hojas en senescencia avanzada) y 4 significaba daño fatal (muerte de la planta)

image El estudio contó con el financiamiento de la Secretaría de Inovación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Sul.

Finalmente el conjunto de datos obtenidos en los análisis de bioensayo se sometieron a pruebas de normalidad y homocedasticidad mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente. Posteriormente, se realizó una valoración de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey.

Los extractos mostraron un potencial notable como bioherbicida de pregerminación, con dosis bajas (LD4 y LI4) que suprimen eficazmente la germinación de las malezas cuando se integran con prácticas agronómicas estándar. Sorprendentemente, los experimentos de campo revelaron que los extractos de I. paraguariensis también actúan como estimulante del crecimiento para plantas maduras, reduciendo potencialmente la competencia de yuyos y mejorando el desarrollo del cultivo.

"Esta doble funcionalidad lo convierte en un candidato prometedor para la agricultura sostenible. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender las vías de estrés oxidativo del bioherbicida en diversas especies, con el fin de minimizar el daño a los cultivos e identificar las defensinas y quinasas celulares activadas por su toxicidad", concluyó el cuerpo de investigadores.