Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Sábado:
Mín  20°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Agro / EDUCACIÓN SANITARIA

El MGAP estrenó el podcast Campo y Sanidad, una herramienta de educación sanitaria y comunicación

El MGAP lanzó Campo y Sanidad, un podcast para acercar información técnica, clara y confiable sobre sanidad animal, producción agropecuaria y políticas públicas

23 de enero 2026 - 5:00hs
MGAP activó una nueva herramienta de comunicación sobre temas clave y no solo para los productores.

MGAP activó una nueva herramienta de comunicación sobre temas clave y no solo para los productores.

Foto: Juan Samuelle

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) estrenó el podcast “Campo y Sanidad”, una herramienta institucional que tiene por objetivo difundir información técnica, clara y confiable sobre sanidad animal, producción agropecuaria y políticas públicas.

Desde el ministerio se explicó que el podcast nace como una herramienta de educación sanitaria y comunicación, con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas a lo largo de la cadena agroalimentaria y contribuir a la comprensión del rol que cumple la sanidad en la producción, la inocuidad de los alimentos y el acceso a los mercados.

Se trata de una iniciativa institucional diseñada y ejecutada por la Unidad de Educación Sanitaria y Extensión de la DGSG del MGAP, es consecuencia del trabajo de un equipo conformado por la Dra. Alejandra Lozano -directoria de la unidad-, la técnica Adriana Martínez, la comunicadora Abby Bogdan y la periodista Patricia Santos.

Más noticias
Tamberos: varios temas tienen activos a los directivos de las gremiales lecheras.
LECHERÍA

Tamberos: a la espera de un freno en la caída del precio de la leche y lo que hablaron con el ministro Fratti

Cufma, en esta instancia, pone el foco en el desarrollo de Mypes en cuatro departamentos.
CUFMA – CIU – LATU

Cufma emprende el diseño de líneas estratégicas para el desarrollo de Mypes en el centro-este de Uruguay

No solo para actores del sector

El podcast está dirigido a productores, veterinarios, técnicos, estudiantes y público interesado, y se propone como un espacio accesible para comprender temas sanitarios estratégicos desde una perspectiva técnica y de política pública.

Programa Nacional de Residuos Biológicos del MGAP

En su primer episodio, “Campo y Sanidad” aborda el Programa Nacional de Residuos Biológicos (PNRB), una política pública clave para la prevención de residuos en alimentos de origen animal.

A lo largo del episodio se explican conceptos centrales como qué son los residuos biológicos, la importancia de respetar los tiempos de espera y las responsabilidades de productores, veterinarios, industria y servicios sanitarios.

CAMPO Y SANIDAD (1)

Fiebre aftosa: uno de los próximos temas

Entre los contenidos que se trabajan para los próximos episodios se encuentran, por ejemplo, el nuevo período de vacunación contra la fiebre aftosa, la notificación temprana de sospechas sanitarias, enfermedades zoonóticas como la hidatidosis, bioseguridad y prevención, y el uso responsable de antimicrobianos.

La agenda, se indicó, se va ajustando de acuerdo al contexto sanitario y a las prioridades del momento.

Disponible en Spotify

“Campo y Sanidad” ya está disponible en Spotify, y contará con nuevos episodios dedicados a distintos programas, líneas de trabajo y desafíos sanitarios del sector agropecuario.

0008252624.webp
Sanidad Animal, uno de los ejes tem&aacute;ticos de alta relevancia en la gesti&oacute;n del MGAP.

Sanidad Animal, uno de los ejes temáticos de alta relevancia en la gestión del MGAP.

Temas:

MGAP campo Spotify Sanidad animal fiebre aftosa

Seguí leyendo

Las más leídas

Baltasar Barcia
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 1 (1)-1 (3) Progreso por Copa de la Liga AUF: con un Andrés Mehring enorme en los penales, al Gaucho pasó a la final

Primera semana de fiscalización de carril Solo Bus: el 97% de las multas fueron por vehículos mal estacionados
TRÁNSITO

Primera semana de fiscalización de carril Solo Bus: el 97% de las multas fueron por vehículos mal estacionados

El MSP detectó circulación de H3N2 en Uruguay, la potente variante de gripe que encendió las alarmas en Europa
SALUD PÚBLICA

El MSP detectó circulación de H3N2 en Uruguay, la potente variante de gripe que encendió las alarmas en Europa

Doña Bastarda en su espectáculo de 2025
DECISIÓN

INAU declaró el libreto de Doña Bastarda como "no apto para todo público" y la murga apeló: lo que dice el cuplé

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos