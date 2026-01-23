El MGAP estrenó el podcast Campo y Sanidad, una herramienta de educación sanitaria y comunicación

MGAP activó una nueva herramienta de comunicación sobre temas clave y no solo para los productores.

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) estrenó el podcast “Campo y Sanidad” , una herramienta institucional que tiene por objetivo difundir información técnica, clara y confiable sobre sanidad animal, producción agropecuaria y políticas públicas .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Desde el ministerio se explicó que el podcast nace como una herramienta de educación sanitaria y comunicación, con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas a lo largo de la cadena agroalimentaria y contribuir a la comprensión del rol que cumple la sanidad en la producción, la inocuidad de los alimentos y el acceso a los mercados.

Se trata de una iniciativa institucional diseñada y ejecutada por la Unidad de Educación Sanitaria y Extensión de la DGSG del MGAP, es consecuencia del trabajo de un equipo conformado por la Dra. Alejandra Lozano -directoria de la unidad-, la técnica Adriana Martínez, la comunicadora Abby Bogdan y la periodista Patricia Santos.

CUFMA – CIU – LATU Cufma emprende el diseño de líneas estratégicas para el desarrollo de Mypes en el centro-este de Uruguay

LECHERÍA Tamberos: a la espera de un freno en la caída del precio de la leche y lo que hablaron con el ministro Fratti

El podcast está dirigido a productores, veterinarios, técnicos, estudiantes y público interesado, y se propone como un espacio accesible para comprender temas sanitarios estratégicos desde una perspectiva técnica y de política pública.

Programa Nacional de Residuos Biológicos del MGAP

En su primer episodio, “Campo y Sanidad” aborda el Programa Nacional de Residuos Biológicos (PNRB), una política pública clave para la prevención de residuos en alimentos de origen animal.

A lo largo del episodio se explican conceptos centrales como qué son los residuos biológicos, la importancia de respetar los tiempos de espera y las responsabilidades de productores, veterinarios, industria y servicios sanitarios.

CAMPO Y SANIDAD (1)

Fiebre aftosa: uno de los próximos temas

Entre los contenidos que se trabajan para los próximos episodios se encuentran, por ejemplo, el nuevo período de vacunación contra la fiebre aftosa, la notificación temprana de sospechas sanitarias, enfermedades zoonóticas como la hidatidosis, bioseguridad y prevención, y el uso responsable de antimicrobianos.

La agenda, se indicó, se va ajustando de acuerdo al contexto sanitario y a las prioridades del momento.

Disponible en Spotify

“Campo y Sanidad” ya está disponible en Spotify, y contará con nuevos episodios dedicados a distintos programas, líneas de trabajo y desafíos sanitarios del sector agropecuario.