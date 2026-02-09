Un policía tomó dos tablas de surf, nadó unos 80 metros y rescató a un hombre que se estaba ahogando en balneario de Rocha

Un policía rescató en una tabla de surf a un hombre de 33 años que se estaba ahogando en el balneario Santa Isabel, en el departamento de Rocha.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), personal policial y de Prefectura se dirigieron a la escena tras ser alertados sobre una persona que se estaba ahogando en una zona sin servicio de guardavidas .

En el lugar, los efectivos encontraron a la víctima sobre el agua y a un policía que había intentado rescatar al hombre en su tabla de surf sin éxito .

HOMICIDIO La Policía identificó a un tercer involucrado en el homicidio del hermano del exjugador de Peñarol Carlos Núñez

POLICIALES Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Ante esto, otro oficial se lanzó al agua con dos tablas de surf en sus manos y finalmente logró rescatar a la víctima .

"Me desequipé, ingresé al agua, el hombre estaba a unos 70 u 80 metros, logré llegar a él y le brindé una de las tablas. Ahí le dije que mantuviera la calma, intentamos salir, pero era mucha la corriente y le dije que íbamos a aguantar a que venga personal de Guardavidas y Prefectura", comentó al consignado medio el efectivo policial, Pablo Santos, que protagonizó el rescate.

Tras aguardar la llegada de los expertos, Santos y el hombre de 33 años fueron auxiliados para salir del agua sin mayores complicaciones.

"Era lo que había que hacer; si no lo hacía yo, lo tenía que hacer alguien más", afirmó el efectivo de la Policía.