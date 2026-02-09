Un auto volcó y seis personas terminaron heridas: tres son menores de edad y la espirometría dio positivo

Un automóvil con seis ocupantes volcó este domingo en la Ruta 107 , en Canelones, y dejó a todos los involucrados lesionados . El conductor dio positivo en la prueba de espirometría y la Fiscalía investiga las causas del siniestro.

Según informó la Policía en su comunicado oficial, el auto despistó por causas que se intentan establecer y terminó volcando , quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencia médica, que asistió a los ocupantes y los trasladó a distintos centros de salud.

El conductor , un hombre de 20 años , sufrió traumatismo leve y quedó en observación.

Entre los acompañantes, otro joven de 20 años presentó traumatismos leves en miembros superiores e inferiores y también permaneció en observación.

Una mujer de 21 años resultó politraumatizada grave y quedó internada en CTI.

Además, tres adolescentes —de 15, 16 y 17 años— presentaron politraumatismos de alta cinemática y permanecen en observación.

Espirometría positiva y actuación de Fiscalía

Al conductor se le practicó prueba de espirometría, que arrojó resultado positivo.

La Fiscalía de 1er Turno de Canelones quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el vuelco.