Un auto volcó y seis personas terminaron heridas: tres son menores de edad y la espirometría dio positivo

Un automóvil con seis ocupantes volcó este domingo en la Ruta 107, en Canelones, y dejó a todos los involucrados lesionados. El conductor dio positivo en la prueba de espirometría y la Fiscalía investiga las causas del siniestro.
Según informó la Policía en su comunicado oficial, el auto despistó por causas que se intentan establecer y terminó volcando, quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba.
En el lugar trabajó personal policial y de emergencia médica, que asistió a los ocupantes y los trasladó a distintos centros de salud.
Seis personas lesionadas
El conductor, un hombre de 20 años, sufrió traumatismo leve y quedó en observación.
Entre los acompañantes, otro joven de 20 años presentó traumatismos leves en miembros superiores e inferiores y también permaneció en observación.
Una mujer de 21 años resultó politraumatizada grave y quedó internada en CTI.
Además, tres adolescentes —de 15, 16 y 17 años— presentaron politraumatismos de alta cinemática y permanecen en observación.
Espirometría positiva y actuación de Fiscalía
Al conductor se le practicó prueba de espirometría, que arrojó resultado positivo.
La Fiscalía de 1er Turno de Canelones quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el vuelco.