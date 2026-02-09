Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Tres funcionarios de Policía Caminera terminaron lesionados tras despistar y volcar en Ruta 5

El hecho tuvo lugar sobre las 5:00 horas de este lunes en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 74.300

9 de febrero 2026 - 12:39hs
Camioneta de Policía Caminera volcada

Foto de: Cw33 Florida

Tres funcionarios de la Dirección Nacional de Policía Caminera resultaron heridos tras sufrir un accidente de tránsito esta madrugada en el departamento de Florida.

El hecho tuvo lugar sobre las 05:00 de este lunes a la altura del kilómetro 74.300 de la Ruta 5.

De acuerdo al parte, los agentes circulaban en una camioneta de Policía Caminera cuando, por razones a establecer, despistaron y terminaron chocando contra una rotonda. Producto del impacto, volcaron.

Como consecuencia del siniestro, los tres funcionarios, de 27, 29 y 36 años, resultaron lesionados y fueron trasladados a centros de salud cercanos donde se encuentran recibiendo atención médica.

En el lugar de los hechos actuó personal de la Seccional 15 de la Jefatura de Policía de Florida, emergencia móvil, Bomberos, Policía Científica y Caminera.

La investigación continúa en órbita de la Fiscalía correspondiente, que procurará dar con las razones que llevaron al accidente.

