Nuevo accidente laboral fatal en Montevideo: un hombre limpiaba el tanque de un edificio cuando cayó al vacío

Este miércoles se registraron dos accidentes laborales fatales en Montevideo: uno en la mañana, en Punta Carretas , y otro en la tarde sobre Avenida del Libertador , informó el ministro de Trabajo , Juan Castillo .

“ Siempre te impacta, cada pérdida de vida humana en el trabajo nos golpea fuertemente ”, afirmó Castillo este jueves en declaraciones al programa Arriba Gente (Canal 10).

Sobre el segundo accidente, ocurrido en Avenida del Libertador , Castillo explicó que un operario realizaba tareas de limpieza en un tanque de un edificio cuando cayó al vacío . Aclaró que la información disponible aún es escasa , pero que tanto las autoridades policiales como las del Ministerio de Trabajo permanecieron en el lugar hasta la tarde-noche.

En la mañana, un obrero de 24 años sufrió un accidente fatal en un edificio en construcción en Punta Carretas tras caer por el ducto de un ascensor . El ministro Castillo señaló que el trabajador “ aparentemente no tenía cinturón de seguridad ni había vallas hacia el ducto ”.

Tras este incidente, el Sunca convocó a un paro parcial nacional por duelo, de 9 a 13 horas. Desde el sindicato cuestionaron las condiciones de trabajo en la obra de Punta Carretas y afirmaron que la organización de las tareas contribuyó a la tragedia.

Además de expresar su solidaridad con la familia y amigos del obrero, el Sunca aclaró que en las obras con horarios desfasados, la aplicación del paro queda a criterio de cada asamblea.

También reiteraron su pedido de un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral, pidieron presupuesto para una fiscalía especializada en accidentes laborales y anunciaron una campaña nacional de sensibilización.