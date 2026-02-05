Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / TRAGEDIA

Nuevo accidente laboral fatal en Montevideo: un hombre limpiaba el tanque de un edificio cuando cayó al vacío

“Siempre te impacta, cada pérdida de vida humana en el trabajo nos golpea fuertemente”, afirmó el ministro de Trabajo, Juan Castillo

5 de febrero 2026 - 10:17hs
Hubo dos accidentes laborales con consecuencias fatales durante el mismo día

Hubo dos accidentes laborales con consecuencias fatales durante el mismo día

Foto: Inés Guimaraens

Este miércoles se registraron dos accidentes laborales fatales en Montevideo: uno en la mañana, en Punta Carretas, y otro en la tarde sobre Avenida del Libertador, informó el ministro de Trabajo, Juan Castillo.

Siempre te impacta, cada pérdida de vida humana en el trabajo nos golpea fuertemente”, afirmó Castillo este jueves en declaraciones al programa Arriba Gente (Canal 10).

Sobre el segundo accidente, ocurrido en Avenida del Libertador, Castillo explicó que un operario realizaba tareas de limpieza en un tanque de un edificio cuando cayó al vacío. Aclaró que la información disponible aún es escasa, pero que tanto las autoridades policiales como las del Ministerio de Trabajo permanecieron en el lugar hasta la tarde-noche.

Más noticias
Sunca llamó a un paro tras accidente fatal
DUELO

Sunca convocó a un paro nacional parcial este jueves tras accidente laboral fatal en Punta Carretas

transito obstruido en ruta 5 a la altura de progreso por accidente con un muerto

Tránsito obstruido en ruta 5 a la altura de Progreso por accidente con un muerto

En la mañana, un obrero de 24 años sufrió un accidente fatal en un edificio en construcción en Punta Carretas tras caer por el ducto de un ascensor. El ministro Castillo señaló que el trabajador “aparentemente no tenía cinturón de seguridad ni había vallas hacia el ducto”.

Tras este incidente, el Sunca convocó a un paro parcial nacional por duelo, de 9 a 13 horas. Desde el sindicato cuestionaron las condiciones de trabajo en la obra de Punta Carretas y afirmaron que la organización de las tareas contribuyó a la tragedia.

Además de expresar su solidaridad con la familia y amigos del obrero, el Sunca aclaró que en las obras con horarios desfasados, la aplicación del paro queda a criterio de cada asamblea.

También reiteraron su pedido de un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral, pidieron presupuesto para una fiscalía especializada en accidentes laborales y anunciaron una campaña nacional de sensibilización.

Temas:

accidente accidente laboral Montevideo Punta Carretas Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado
CONTAMINACIÓN EN PLAYAS

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí
CONEXIÓN GANADERA

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja
POLICIALES

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos