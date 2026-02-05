Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / 61 HORAS

IM sumarió a un funcionario del Municipio G por llegar tarde a su trabajo: sumó 3.655 minutos en nueve meses

El funcionario registró llegadas tarde en nueve meses de 2025, todas por más de 180 minutos, el límite establecido por la comuna

5 de febrero 2026 - 11:30hs
Intendencia de Montevideo fachada
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un funcionario del Municipio G fue sumariado por la Intendencia de Montevideo (IM) tras llegar tarde a la oficina un total de 3.655 minutos en un lapso de nueve meses. Según la resolución, emitida este miércoles 4 de febrero, el trabajador registró llegadas tarde en nueve meses distintos de 2025, todas por más de 180 minutos, el límite establecido por la comuna.

De acuerdo con los registros de los inspectores de la comuna capitalina, en el período de enero a noviembre de 2025, el funcionario acumuló las siguientes llegadas tarde: 689 minutos en enero, 287 en abril, 620 en mayo, 321 en junio, 246 en julio, 364 en agosto, 397 en setiembre, 379 en octubre, y 352 en noviembre, lo que totaliza 61 horas.

En noviembre, el trabajador fue notificado de su comportamiento y se le otorgó un plazo de tres días para presentar descargos, pero no ejerció su derecho a defensa. Además, ese mismo mes también excedió el límite de minutos, lo que confirma su reincidencia en este tipo de conducta.

Más noticias
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira
CHINA

"Yo no lo hubiera llevado": Fernando Pereira opinó sobre empresario imputado que integra delegación presidencial en China

Yamandú Orsi en China
CHINA

Misión oficial en China: Orsi ya se encuentra en Shanghái, la última ciudad que visitará previo a su regreso

El digesto departamental de Montevideo establece que los funcionarios que lleguen tarde o se ausenten sin justificar hasta una hora antes de finalizar sus tareas tendrán un descuento en sus sueldos correspondiente al tiempo fuera de horario. Se considera una “falta leve” acumular más de 180 minutos de tardanzas en un mes, y la reincidencia se considera “circunstancia agravante”.

Por esta situación, la IM decidió iniciar un sumario administrativo, aunque sin suspensión preventiva del funcionario, por las llegadas tarde registradas desde enero de 2025 hasta el dictado de la resolución.

Temas:

funcionario sumario Llegar tarde

Seguí leyendo

Las más leídas

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado
CONTAMINACIÓN EN PLAYAS

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí
CONEXIÓN GANADERA

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja
POLICIALES

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos