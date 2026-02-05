IM sumarió a un funcionario del Municipio G por llegar tarde a su trabajo: sumó 3.655 minutos en nueve meses

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un funcionario del Municipio G fue sumariado por la Intendencia de Montevideo (IM) tras llegar tarde a la oficina un total de 3.655 minutos en un lapso de nueve meses. Según la resolución, emitida este miércoles 4 de febrero, el trabajador registró llegadas tarde en nueve meses distintos de 2025, todas por más de 180 minutos, el límite establecido por la comuna.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo con los registros de los inspectores de la comuna capitalina, en el período de enero a noviembre de 2025, el funcionario acumuló las siguientes llegadas tarde: 689 minutos en enero, 287 en abril, 620 en mayo, 321 en junio, 246 en julio, 364 en agosto, 397 en setiembre, 379 en octubre, y 352 en noviembre, lo que totaliza 61 horas.

En noviembre, el trabajador fue notificado de su comportamiento y se le otorgó un plazo de tres días para presentar descargos, pero no ejerció su derecho a defensa. Además, ese mismo mes también excedió el límite de minutos, lo que confirma su reincidencia en este tipo de conducta.

El digesto departamental de Montevideo establece que los funcionarios que lleguen tarde o se ausenten sin justificar hasta una hora antes de finalizar sus tareas tendrán un descuento en sus sueldos correspondiente al tiempo fuera de horario. Se considera una “falta leve” acumular más de 180 minutos de tardanzas en un mes, y la reincidencia se considera “circunstancia agravante”.

Por esta situación, la IM decidió iniciar un sumario administrativo, aunque sin suspensión preventiva del funcionario, por las llegadas tarde registradas desde enero de 2025 hasta el dictado de la resolución.