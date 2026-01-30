Accidente fatal en Punta del Este: este viernes declara el joven que atropelló y mató a un peatón de 78 años

El joven de 22 años que fue detenido en la noche del jueves tras el siniestro de tránsito ocurrido en Punta del Este, en el que murió un peatón de 78 años luego de ser atropellado en la Rambla Claudio Williman, será trasladado a la Fiscalía de Maldonado donde declarará en las próximas horas, según informó la Jefatura de Policía del departamento fernandino en un comunicado.

El hecho ocurrió sobre las 10:55 a la altura de la calle Capricornio, en la parada 38 de Playa Mansa, cuando un automóvil perdió el control, se subió a la vereda y embistió a un peatón. El servicio de emergencias 911 fue alertado por la situación y personal policial y médico acudió al lugar.

De acuerdo con la información recabada, el conductor habría realizado una maniobra brusca hacia la zona de los edificios al advertir que el vehículo se dirigía hacia la playa. Un video de una cámara de seguridad, difundido por el periodista Marcelo Umpiérrez, muestra cómo el auto volcó y se desplazó varios metros sobre la vereda antes de impactar contra la víctima.

#MALDONADO Finalmente terminó convirtiéndose en siniestro fatal el vuelco de un vehículo en zona de parada 38 de la Playa mansa,

Un conductor alcoholizado. tras salirse de la vía de circulación, termina subiendo a la senda peatonal embistiendo a un señor de 78 años el cual…

Un conductor alcoholizado. tras salirse de la vía de circulación, termina subiendo a la senda peatonal embistiendo a un señor de 78 años el cual… pic.twitter.com/ijFxjRDtEE — Marcelo Umpierrez 099323625 (@emekavoces) January 29, 2026 El hombre de 78 años fue rescatado por efectivos policiales y personal médico, y se le diagnosticó politraumatismo grave, con fracturas de cadera y brazo izquierdo, además de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Fue trasladado a un sanatorio privado, donde falleció sobre las 16:00.

El conductor sufrió lesiones leves y se negó a recibir asistencia médica en el lugar. La prueba de espirometría realizada dio resultado positivo, según consignaron fuentes policiales. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de 3.º turno y del Juzgado de Faltas, mientras Policía Científica realiza las pericias correspondientes.