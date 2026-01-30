Dólar
/ Nacional / FISCALÍA

Accidente fatal en Punta del Este: este viernes declara el joven que atropelló y mató a un peatón de 78 años

La prueba de espirometría a la que se sometió el joven arrojó resultado positivo

30 de enero 2026 - 9:26hs
automaldonado

El hecho ocurrió sobre las 10:55 a la altura de la calle Capricornio, en la parada 38 de Playa Mansa, cuando un automóvil perdió el control, se subió a la vereda y embistió a un peatón. El servicio de emergencias 911 fue alertado por la situación y personal policial y médico acudió al lugar.

De acuerdo con la información recabada, el conductor habría realizado una maniobra brusca hacia la zona de los edificios al advertir que el vehículo se dirigía hacia la playa. Un video de una cámara de seguridad, difundido por el periodista Marcelo Umpiérrez, muestra cómo el auto volcó y se desplazó varios metros sobre la vereda antes de impactar contra la víctima.

El hombre de 78 años fue rescatado por efectivos policiales y personal médico, y se le diagnosticó politraumatismo grave, con fracturas de cadera y brazo izquierdo, además de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Fue trasladado a un sanatorio privado, donde falleció sobre las 16:00.

El conductor sufrió lesiones leves y se negó a recibir asistencia médica en el lugar. La prueba de espirometría realizada dio resultado positivo, según consignaron fuentes policiales. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de 3.º turno y del Juzgado de Faltas, mientras Policía Científica realiza las pericias correspondientes.

