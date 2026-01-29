Dólar
Nacional / accidente

Conductor alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78 años tras volcar en la rambla de Punta del Este

Un joven de 22 años perdió el dominio de su vehículo en la parada 38 de la Mansa, embistiendo mortalmente a un hombre que caminaba por la vereda. La espirometría arrojó resultado positivo.

29 de enero 2026 - 19:44hs
image - 2026-01-29T194014.792

Un fatal accidente de tránsito conmocionó este jueves a Punta del Este, cuando un automóvil fuera de control se subió a la vereda en la Rambla Claudio Williman y atropelló a un hombre de 78 años, quien falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

Según informó el diario El País, el accidente ocurrió próximo a las 10:55 de la mañana a la altura de la calle Capricornio (parada 38 de la Playa Mansa). El servicio de emergencias 911 fue alertado sobre un vehículo que había perdido el control, terminando sobre la acera y atrapando debajo a un peatón que circulaba por el lugar.

De acuerdo con la información recabada por Montevideo Portal, el conductor del vehículo es un joven de 22 años. Según los primeros datos, el automovilista habría realizado una maniobra brusca girando hacia la zona de los edificios al notar que el coche se dirigía hacia la playa.

El video de una cpámara de seguridad publicado por el periodista Marcelo Umpiérrez (@emekavoces), muestra cómo el auto voló y volcó, arrastrándose varios metros sobre el hormigón de la vereda hasta impactar a la víctima.

Consecuencias fatales

La víctima, un hombre de 78 años, fue rescatada por efectivos policiales y personal médico en el lugar. El País reportó que se le diagnosticó politraumatismo grave, con fracturas de cadera y brazo izquierdo, además de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Fue trasladado de urgencia a un sanatorio privado, pero lamentablemente desde el centro de salud confirmaron su fallecimiento próximo a las 16:00 horas.

Por su parte, el conductor de 22 años sufrió lesiones leves y se negó a recibir asistencia médica en el lugar.

Alcohol al volante

Al conductor se le practicó la prueba de espirometría, que arrojó resultado positivo, consignó El País. El caso está ahora bajo la órbita de la Fiscalía de 3.º turno y el Juzgado de Faltas, mientras Policía Científica trabaja en las pericias,

