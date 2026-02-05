Vicepresidente de CUTI: "Los juniors que no aprendan a usar herramientas de IA están fuera de mercado"

Los expertos que están enfrentando de primera mano estos temas echan luz sobre un debate que atraviesa hoy al mercado laboral, en especial al sector tecnológico. Uno de ellos es Aníbal Gonda, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), que sigue de cerca los cambios que se están dando en la industria del software en Uruguay.
A partir de esa inquietud, Gonda analiza qué parte de estos cambios puede atribuirse realmente a la inteligencia artificial, qué responde a un ajuste del mercado global y cómo se están adaptando las empresas de tecnología en Uruguay frente a un escenario que todavía está en plena transformación.
Un reciente estudio de PwC muestra que más de la mitad de los CEOs uruguayos cree que va a requerir menos empleados junior en los próximos tres años. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Es algo que ya se está empezando a dar en Uruguay?
No tengo claro qué perfil de CEOs son los de esa encuesta ni de qué empresas. Lo que sí puedo decir desde el sector es que, desde el año pasado o el anterior, ya se viene dando una retracción en la contratación. A nivel global, las empresas de servicios (que son el porcentaje más alto dentro de la cámara de software) están teniendo una baja porque las empresas están contratando menos servicios. Eso impacta en la generación de trabajo y es algo que está pasando a nivel global. De alguna manera eso llegó a Uruguay y se está sintiendo. Pero esto no tiene que ver con la inteligencia artificial, por lo menos en forma directa. No es por la implementación de IA que hoy las empresas se están achicando, sino por una serie de factores globales que hicieron que las empresas que suelen contratar servicios no lo estuvieran haciendo en estos últimos tiempos.
¿Y cómo afecta la inteligencia artificial de acá en más?
La inteligencia artificial vino para quedarse y eso no tiene discusión. Las empresas de software, en particular, sin duda la van a utilizar y la van a utilizar mucho. En ese sentido, el impacto sobre los juniors tiene que ver con que hoy tienen que saber manejar estas herramientas. Los juniors que no tengan capacidad de manejar herramientas de inteligencia artificial quedan fuera del mercado. Pero eso no es solo para los juniors, es para todo el mundo. Hoy la nueva alfabetización es saber manejar herramientas de inteligencia artificial.
¿Cómo está cambiando la forma de trabajo con la incorporación de la inteligencia artificial?
Hoy no te puedo decir que lo que estamos haciendo ahora sea exactamente lo que vamos a hacer dentro de los próximos años. Pero hoy, sin duda, todos estamos utilizando inteligencia artificial en nuestra labor diaria. Y eso, de alguna manera, potencia a un junior. Es como tener un mentor 24/7 ayudándolo a hacer cosas. Para las empresas, el junior siempre tiene un costo alto porque necesita supervisión constante. Con la inteligencia artificial, esa supervisión puede estar un poco más dilatada. Eso es lo que entiendo que está pasando.
O sea que, como mensaje para el junior, si aprende a usar estas herramientas va a tener más posibilidades de ingresar al mercado laboral.
Sí, sin duda. Para el junior y para todos. Los seniors también necesitamos manejar estas herramientas. Es algo que vino para quedarse y lo vamos a estar utilizando de todas las formas.
¿Pero no pensás que hay actividades que la inteligencia artificial ya hace de forma automatizada y que eso reduce la necesidad de juniors?
Hay muchas cosas que hace la máquina, pero hay muchas otras que siguen necesitando supervisión humana. Hay cosas que alguien tiene que validar. Siguen existiendo tareas junior. Lo que no tiene discusión es que la forma de trabajo está cambiando. Estamos en un proceso de mutación. No te diría que lo que tenemos hoy sea la forma definitiva en la que vamos a seguir trabajando. Estamos en un proceso de transformación que va a continuar, a medida que la inteligencia artificial siga dando estos saltos.
¿Ves que este año puede ser distinto al anterior por algo nuevo que esté desarrollándose en el campo de la inteligencia artificial?
Creo que 2026 va a ser el momento de empezar a cristalizar cosas. Hasta ahora, muchas empresas hablan de inteligencia artificial y dicen que quieren hacer cosas, pero lo que se plantean muchas veces no es racional. Piensan en transformar todo de golpe, en tirar cohetes a la luna, y por ahí no es. Algunos empresarios ya tienen la madurez suficiente para empezar a pensar la inteligencia artificial como un complemento para cosas que hoy no pueden estar haciendo.
¿En qué áreas se está empezando a aplicar con más claridad?
El área de marketing es donde más se ha utilizado hasta ahora. También empieza a verse en procesos internos, sobre todo para automatización. Algunos CEOs están empezando a implementar inteligencia artificial teniendo en cuenta el costo que hay detrás de esto. Nada es gratis y eso es algo que hay que tener claro.
¿Creés que hay empresas que están incorporando mal la inteligencia artificial?
Creo que muchas no la están incorporando porque están pensando en cosas demasiado grandes para empezar. Pensar en transformar el 100% de la organización, reducir personal y hacer cambios drásticos hoy es irreal. Lo que hay que hacer es identificar procesos que hoy no se están haciendo o que son extremadamente repetitivos y ver cuáles se pueden complementar o sustituir con inteligencia artificial. Hay que pensar en pequeño para después escalar.
Cuando hablás de esos pasos chicos, ¿te referís a facilitar herramientas como ChatGPT a los empleados o a pensar directamente en procesos específicos?
Va por los dos lados. Primero, si querés hacer una transformación con inteligencia artificial, necesitás que tu gente sepa usarla. Muchas organizaciones están enfocadas en capacitar a sus colaboradores, y eso es fundamental. Si no saben usarla, es muy difícil hacer cualquier transformación.
Después están los procesos. Las personas dentro de las organizaciones conocen bien cómo funcionan. Cuando entienden la inteligencia artificial, pueden identificar qué procesos se pueden automatizar o facilitar, sobre todo los que implican mucha información no estructurada, como textos, manuales o descripciones.
¿En qué tipo de actividades ves más impacto?
En áreas como lo legal, agencias de viaje o cualquier actividad donde haya mucha información no estructurada. Ahí la inteligencia artificial facilita muchísimo las consultas y el acceso a la información, tanto a nivel interno como hacia los usuarios finales.
¿Y cómo ves a Uruguay en general frente a este proceso?
Uruguay viene bien. Hace algunos años se detectó que no había carreras en ciencia de datos y se creó una en colaboración con el MEC a través de UTEC. A partir de ahí, otras universidades siguieron el camino. Hoy hay carreras de grado, posgrados y certificaciones accesibles. A nivel de formación, Uruguay está muy bien.
¿Eso también tiene que ver con el perfil del talento uruguayo?
Sí. El talento uruguayo tiene una formación muy buena y bastante generalista. Esa formación que a veces parecía un problema hoy es una ventaja. Saber un poco de todo ayuda a aprovechar mejor la inteligencia artificial, a complementar conocimientos y a profundizarlos. El pensamiento analítico que se desarrolla con esa formación ayuda muchísimo para usar bien estas herramientas.