Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / ASTRONOMÍA

Uruguay será testigo de una "mini" lluvia de meteoros

Expertos recomiendan alejarse de la contaminación lumínica y ubicar la estrella Alfa Centauro para una mejor visualización.

4 de febrero 2026 - 15:24hs
REINO UNIDO. Esperando la lluvia de meteoros Perseidas. Ocurre anualmente cuando la Tierra pasa a través de la nube de escombros dejados por el cometa Swift-Tuttle.
REINO UNIDO. Esperando la lluvia de meteoros Perseidas. Ocurre anualmente cuando la Tierra pasa a través de la nube de escombros dejados por el cometa Swift-Tuttle. AFP PHOTO / OLI Scarff

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) comunicó la llegada de una "mini" lluvia de meteoros denominada Alfa-Centauridas, la cual ya se encuentra activa en el cielo nocturno del territorio nacional.

Este fenómeno astronómico inició su ciclo el 31 de enero y se extenderá hasta el 20 de febrero, aunque su fase de mayor visibilidad ocurrirá durante la noche que transcurre entre el 7 y el 8 de este mes.

Para localizar el radiante, basta con mirar hacia la estrella Alfa Centauro, identificada como la más brillante a un lado de la Cruz del Sur, la cual funciona como guía principal para los observadores.

Más noticias
la ciencia del delay: ¿la tv cable llega antes que el streaming?
TRANSMISIONES

La ciencia del delay: ¿la TV cable llega antes que el streaming?

la ia te escucha... ¿pero no te cuida?: estos son sus problemas de seguridad
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA te escucha... ¿pero no te cuida?: estos son sus problemas de seguridad

Se prevé que, en condiciones ideales, se podrán apreciar entre 5 y 6 meteoros por hora, una frecuencia que los expertos justifican la denominación de "mini" lluvia en comparación con otros eventos anuales de mayor escala.

El reporte del OALM enfatiza la necesidad de contar con un cielo bien oscuro y advierte que los interesados deben tener paciencia, debido a la cadencia moderada con la que cruzarán los meteoros.

La observación no requiere instrumental complejo, pero el éxito de la actividad depende directamente de la ausencia de nubes y de encontrarse en una zona con baja contaminación lumínica durante la madrugada del pico.

Temas:

Lluvia de meteoros

Seguí leyendo

Las más leídas

Podía haber sido el robo del siglo: desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco
CIUDAD VIEJA

"Podía haber sido el robo del siglo": desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja
POLICIALES

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

Contenedores en puerto de Montevideo.

Terminal Cuenca del Plata valoró fallo de la Justicia que anula parte de un decreto de Lacalle Pou

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos