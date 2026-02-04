Uruguay será testigo de una "mini" lluvia de meteoros

REINO UNIDO. Esperando la lluvia de meteoros Perseidas. Ocurre anualmente cuando la Tierra pasa a través de la nube de escombros dejados por el cometa Swift-Tuttle. AFP PHOTO / OLI Scarff

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) comunicó la llegada de una " mini " lluvia de meteoros denominada Alfa-Centauridas , la cual ya se encuentra activa en el cielo nocturno del territorio nacional.

Este fenómeno astronómico inició su ciclo el 31 de enero y se extenderá hasta el 20 de febrero , aunque su fase de mayor visibilidad ocurrirá durante la noche que transcurre entre el 7 y el 8 de este mes .

Para localizar el radiante , basta con mirar hacia la estrella Alfa Centauro , identificada como la más brillante a un lado de la Cruz del Sur , la cual funciona como guía principal para los observadores.

Se prevé que, en condiciones ideales, se podrán apreciar entre 5 y 6 meteoros por hora , una frecuencia que los expertos justifican la denominación de " mini " lluvia en comparación con otros eventos anuales de mayor escala.

El reporte del OALM enfatiza la necesidad de contar con un cielo bien oscuro y advierte que los interesados deben tener paciencia, debido a la cadencia moderada con la que cruzarán los meteoros.

La observación no requiere instrumental complejo, pero el éxito de la actividad depende directamente de la ausencia de nubes y de encontrarse en una zona con baja contaminación lumínica durante la madrugada del pico.