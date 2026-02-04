Uruguay será testigo de una "mini" lluvia de meteoros

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) comunicó la llegada de una "mini" lluvia de meteoros denominada Alfa-Centauridas, la cual ya se encuentra activa en el cielo nocturno del territorio nacional.
Este fenómeno astronómico inició su ciclo el 31 de enero y se extenderá hasta el 20 de febrero, aunque su fase de mayor visibilidad ocurrirá durante la noche que transcurre entre el 7 y el 8 de este mes.
Para localizar el radiante, basta con mirar hacia la estrella Alfa Centauro, identificada como la más brillante a un lado de la Cruz del Sur, la cual funciona como guía principal para los observadores.
Se prevé que, en condiciones ideales, se podrán apreciar entre 5 y 6 meteoros por hora, una frecuencia que los expertos justifican la denominación de "mini" lluvia en comparación con otros eventos anuales de mayor escala.
El reporte del OALM enfatiza la necesidad de contar con un cielo bien oscuro y advierte que los interesados deben tener paciencia, debido a la cadencia moderada con la que cruzarán los meteoros.
La observación no requiere instrumental complejo, pero el éxito de la actividad depende directamente de la ausencia de nubes y de encontrarse en una zona con baja contaminación lumínica durante la madrugada del pico.