La ciencia del delay: ¿la TV cable llega antes que el streaming?

En la era del streaming, lo que más preocupa a los espectadores es "cuál es el delay". Porque un gol gritado por un vecino puede arruinar la experiencia. Y, en vez de festejar, aflore algún insulto porque alguien "lo gritó antes".

Para explicar por qué ocurre ese desfase, Carlos Martínez, experto uruguayo vinculado a LACNIC, plantea que el atraso no depende de una sola causa. Lo describe como la suma de distintos tiempos que se van acumulando mientras la información viaja y se procesa, con demoras que pueden ser de "milisegundos o a veces en menos", pero que terminan notándose cuando el contenido tiene que llegar "en vivo".

Martínez arranca por una idea básica: internet no manda un video como un bloque único. Dice que cuando dos computadoras quieren mandar información, "la pican como en paquetitos". Esa forma de envío obliga a que la red vaya tomando decisiones en el camino, y en esa toma de decisiones aparece una primera fuente de demora.

Según su explicación, la red necesita una función "que se llama forwarding". Eso es lo que hace cada equipo intermedio: "agarra cada paquetito, lo mira y decide para dónde lo tiene que mandar". Martínez remarca que ese trabajo, repetido muchas veces durante un trayecto, agrega tiempo, porque "cada elemento de red al hacer esa función introduce un pequeño retardo".

A esa demora de los equipos se suma otra que tiene que ver con la distancia. Martínez la asocia a "la velocidad de propagación de la señal y de la velocidad de la luz", y advierte que, aunque suene enorme, "parece que es un montón, pero no es tanto en realidad". Como referencia concreta, menciona que en un trayecto internacional típico, como "un enlace de Montevideo a Miami", ya se puede hablar de "los 20-30 milisegundos por paquete".

El buffer y el "retardo de propagación"

Sin embargo, el streaming no se sostiene con un solo envío que llega y se reproduce. Martínez señala que "para que una reproducción de streaming funcione no te alcanza con un paquete", porque hace falta armar "lo que se llama un buffer". En términos simples, ese buffer funciona como una reserva previa de información que se acumula antes de empezar a mostrar el video. Y ese buffer, aclara, no es un detalle menor en la experiencia de usuario: "el buffer se compone de un montón de paquetes", que tienen que llegar, ordenarse y juntarse antes de que la imagen avance de forma continua. Por eso, el tiempo de espera no depende de un solo envío puntual, sino que se va construyendo a partir de muchas piezas que necesitan estar disponibles al mismo tiempo.

Ese componente de la distancia y del viaje de la señal es lo que Martínez llama "el retardo de propagación" (tiempo que tarda en viajar). A día de hoy, "no es significativo en video el retardo de propagación". En su visión, hay un factor que suele pesar más que la distancia física, incluso cuando el contenido viene de lejos.

El retardo de codificación y el códec

Es el procesamiento previo al envío. Conocido técnicamente como "retardo de codificación". En términos simples, explica que el video no puede salir "como sale de la transmisión", porque para que circule por conexiones comunes tiene que pasar por un proceso de transformación antes de viajar.

Ahí aparece el "codec". Martínez lo define como "el codificador" y lo presenta como una pieza central del atraso: "no lo podés mandar como sale de la transmisión. Lo tenés que pasar por algo que se llama el codec, el codificador". Ese proceso, dice, no es liviano. Es "un algoritmo bastante sofisticado", con "un montón de matemática adentro y un montón de complejidad", pensado para bajar la cantidad de datos necesarios para enviar video por una conexión común.

En algunos casos, ese trabajo no se hace en una sola etapa. Martínez explica que, para ser más eficiente, el codec "a veces necesita hacer más de una pasada sobre la señal". Y describe el impacto práctico de ese mecanismo: "entonces vos tenés que meter la señal en un buffer, procesarla, y después procesarla de vuelta". A ese tipo de esquema lo nombra como "codecs de varios pasos", y remarca que, cuando eso ocurre, "el grueso del retardo se produce en ese procesamiento".

Con esa base, Martínez plantea por qué un servicio con entrega local podría mostrar menos demora. Al referirse a Antel TV, afirma: "no me extraña que Antel TV tenga menor retardo", y lo explica con una idea sencilla: al tratarse de una entrega cercana, el sistema no necesita apurar ni forzar tanto el procesamiento del video. Es como una cocina que sirve a pocas mesas y puede preparar los platos con menos apuro.

En ese contexto, Martínez dice que "seguramente se puede, de alguna forma, dar el lujo de usar un codec menos agresivo porque es una entrega local de contenido". "Cuando se dice que un codec es agresivo es porque procesa mucho el video para bajarle mucho la tasa de bits por segundo", explica. Dicho de forma simple, la tasa de bits es cuánta información se manda por segundo: como si fuera la cantidad de agua que pasa por una manguera. Cuanto más fina es la manguera, menos agua pasa.

En esa hipótesis, la cercanía juega un papel clave. Martínez sostiene que "el contenido sale de servidores que están acá ", lo que permitiría achicar algunas demoras. Aun así, volvió a relativizar el peso de la distancia en el video y repite que el "retardo de propagación no es significativo al estar acá".

¿La TV cable llega siempre antes?

En ese punto, Martínez introduce una comparación habitual para los espectadores: el cable tradicional. Según explica, "la respuesta tradicional que el cable debería llegar antes". Sin embargo, aclara que no siempre ocurre lo mismo, porque "depende cómo el cable esté generando la transmisión". Si el cable toma una señal que ya viene procesada, "por ejemplo, si hace una retransmisión de un streaming", el resultado puede ser que "puede llegar hasta más tarde".

El experto agrega que dentro del propio cable hay diferencias claras. "En el caso del cable hay una diferencia notoria entre la versión normal y la versión HD", señala. Y precisa el motivo: "la versión HD llega notoriamente más tarde y eso es producto del retardo de codificación". Aunque en el cable "no hay retardo de Internet, porque no hay Internet metido ahí en general", Martínez subraya que "la necesidad de la codificación existe igual". Por eso, resume: "en general sí, el cable va a llegar antes", pero no en todos los casos.