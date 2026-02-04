Agustín Rogel y su vuelta a la "gran familia" de Nacional: los recuerdos del juvenil que se fue "criticado" a su "feliz" regreso en plenitud y con "ganas de ganar"

Muy entusiasmado y con la expresión en su rostro de estar disfrutando de cada momento, como cuando alguien regresa a un lugar querido, Agustín Rogel fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Nacional , lo que también significa su vuelta al club en el que hizo todas las formativas, debutó en Primera y se fue cuando aún era un juvenil.

A sus 28 años, edad en la que los futbolistas están en la plenitud de su carrera, el zaguero aceptó la propuesta de los tricolores, quienes lo convencieron para su regreso, en una decisión en la que pesó más el corazón que la razón.

Así lo dejó en claro en la conferencia de prensa que dio este jueves en el Gran Parque Central , donde su ilusión por volver a los albos fue ratificada con sus palabras.

"Nacional cuando se puso en contacto con Ariel (Krasouski, su representante), luego conmigo, sentí las ganas que tenían de quererme traer. Eso al jugador lo llena mucho”, reconoció .

El zaguero tenía contrato vigente con Hertha Berlin de la Segunda de Alemania hasta mitad de año, con cifras de nivel europeo, y Platense intentó llevarlo a Argentina, pero optó por volver al tricolor por tres temporadas.

“Económicamente podría haber algo mejor, pero es preferible estar feliz y contento, llenarse por otro lado, resignar un poco en lo económico y estar tranquilo de estar en un lugar cómodo, feliz. Hoy paseando por Los Céspedes se siente la energía y eso es lo que me motivó a venir a Nacional", manifestó.

El zaguero llega como tercera opción para la zaga central de Jadson Viera, en la que hoy aparecen como titulares el capitán Sebastián Coates y el colombiano Julián Millán, figura en la pasada temporada.

0016102275.webp Agustín Rogel

Rogel firmó por tres años, un contrato con proyección, para afianzarse en los tricolores y por qué no aspirar a lucir la cinta en caso de que Coates cuelgue los botines, algo que meditó tras ganar la Liga AUF Uruguaya y que finalmente declinó.

"En lo personal quiero competir, los últimos seis meses estuvo con ese deseo de estar compitiendo pero no tuve las posibilidades que pensé que iba a tener. Tengo ganas de ganar, de aportar desde el lado que me toque, de ayudar al equipo y tratar de dar el máximo como lo hizo desde siempre", dijo Rogel.

Los recuerdos de Rogel en Nacional

El zaguero nacido el 17 de octubre de 1997 llegó a Nacional en categoría de Preséptima, por lo que hizo en el club toda la escalera para llegar a Primera.

Su debut no oficial fue en 2015, ante Estudiantes de La Plata, con Gustavo Munúa como entrenador. Ese año lo cerró con una lesión de meniscos, por lo que en 2016 estuvo varios meses en recuperación, llegando a jugar en Tercera división con buenas actuaciones.

Fabián Coito, DT de la selección uruguaya sub 20, lo citó para el Sudamericano 2017 de Ecuador, en el que Uruguay fue campeón y el zaguero fue titular en siete partidos, siendo figura e ilusionando a los hinchas tricolores al ver una nueva promesa que se hacia realidad.

0016552979.webp Agustín Rogel @Uruguay

Tras el Sudamericano, Rogel debutó oficialmente ante Zulia de Venezuela, el 15 de marzo de 2017 por la Copa Libertadores, en el Gran Parque Central entrando a los 51' por Diego Arismendi quien había tenido un pobre desempeño como zaguero. El tricolor, dirigido por Martín Lasarte, perdió contra todo pronóstico 1-0 con gol de Jefferson Savarino.

"Ya pasó un tiempito del debut, lo recuerdo con cariño, con esas ganas de triunfar que tenía a esa edad”, rememoró este miércoles el zaguero en la sala de prensa del estadio tricolor.

1581948177524.webp Falcón en el medio junto a Rogel, Amaral, Benítez e Ibeh. Pretemporada de Nacional en 2015

“Este Agustín sigue con la misma hambre a este momento. Después de unos años afuera uno adquiere experiencia futbolística y el Agustín es el mismo que salió de acá con ganas de competir y ganar estando en un club grande, con el plus de que viene con unos años de experiencia atrás", agregó.

Ese 2017 lo cerró con 16 partidos oficiales y con dos goles anotados.

La historia cambió en 2018 al perder peso en el equipo y no jugar, lo que llevó a que desde su grupo empresarial se le buscará una salida, entendiendo que un jugador que ya tenía 21 años no podía estar si competir.

0019371583.webp Agustín Rogel, Felipe Carballo y Hugo Silveira D. Battiste

Así, ante la oferta de Krylia Sovetov de Rusia, el juvenil dejó los tricolores, en una decisión que no cayó muy bien a sus hinchas que veían como su joya se iba, sin que pudieran disfrutarla al máximo y sin explotarlo de la mejor forma a nivel económico.

Consultado este miércoles por Referí por sus recuerdos de su salida de Nacional, que en su momento generaron controversia y si eso le dejó algunas cuestiones pendientes que lo hacen volver ahora, Rogel señaló: "No, yo creo que pendiente no quedó nada”.

“Eran otros momentos, otro contexto, otra directiva, otros jugadores. No se puede comparar. Sí se habló mucho en ese momento, fui criticado, tratado de una manera que al Agustín de esa edad no le sentó de buena manera”, comentó.

Aquella directiva era encabezada por José Luis Rodríguez, mientras que el DT era Alexander Medina. Y en la defensa había jugadores como Diego Polenta, Alexis Rolín, Rodrigo Erramuspe, Guzmán Corujo, Marcos Angeleri y Rafael García.

0019434923.webp Agustín Rogel EFE

Continuando con su respuesta, Rogel agregó: “Ahora, un poco más grande y experiente lo tomo como una nueva oportunidad para mí”.

“Flavio (Perchman, quien estuvo junto al defensa en la presentación) y la directiva confió en mí, me dieron su voto de confianza y ahora trataré de responder en la cancha", manifestó.

Cómo lo ven a Nacional en otros clubes

Tras dejar Nacional, Rogel jugó dos años en Rusia, otros dos en Toulouse de Francia, volvió a Sudamérica para jugar en Estudiantes de La Plata en 2021 y 2022, luego estuvo en Hertha Berlin, jugando la Bundesliga alemana, en 2024/25 defendió a Inter de Porto Alegre, y a mitad del año pasado regreso a los germanos.

El zaguero contó en su presentación cómo ven a Nacional en el continente y en los clubes en los que jugó. "Internacionalmente Nacional siempre estuvo preparado. Me tocó enfrentarlo con Estudiantes y con Inter, y en las charlas que teníamos personalmente con el staff de los equipos a Nacional lo tomaban como un equipo difícil, histórico, con espalda grande”.

“A Nacional hay que tomarlo como lo que es, que tiene que salir a competir no solo en lo local sino también internacionalmente. Y tiene con qué. Se puede ver en el plantel que hay. Hay jerarquía, jugadores experientes, jóvenes con mucho talento. Hay que aprovechar ese mix e internacionalmente podemos dar pelea, no tengo dudas", dijo el defensa que volverá a jugar la Copa Libertadores con los tricolores.

0018323586.webp Agustín Rogel I. Guimaraens

El defensa dijo estar en condiciones para salir a la cancha cuando Jadson Viera lo disponga. "Físicamente estoy bien, venía entrenando normal, este último mes sin problemas, sin lesiones. Con muchas ganas de competir y jugar",

Además, ya habló con el DT tras sus primeros entrenamientos en Los Céspedes. "Tuve una charla con Jadson (Viera) muy positiva porque me explicó cómo está funcionando el club desde que llegó, cuál es su idea con el equipo, En el correr de los días vamos a ir charlando más y entrenando voy a poder poner en práctica lo que él quiere hacer", dijo el defensor.

1648234488696.webp Agustín Rogel, de gran momento en Estudiantes AFP

En su vuelta al complejo tricolor y ante nuevos compañeros, reconoció que a algunos jugadores no lo conocía. "Nos quedamos hablando con un profe y le comentaba que hay muchos chicos nuevos que tengo que conocer, les pregunté nombres, características, me dijo que hay un potencial muy grande. Lo importante es acompañarlos, ellos van a ir forjando sus armas a su manera, pero está bueno que haya gente grande que puedan aconsejarlos. Si lo toman o dejan es cuestión de ellos. Lo importante es estar ahí, ayudar en lo que uno puede, tanto dentro como fuera de la cancha, que es importante".

Rogel también destacó el trato humano que recibió al regresar a Nacional. "Extrañaba el cariño del club, hay muchos funcionarios que cuando era chico siguen acá, es una gran familia y cuando uno llega a un club tan grande sentirse querido es importante".