¿Quién es Nicolás Pirozzi, el esquiador que vuelve a poner a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años?

Los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollarán desde este viernes 6 hasta el 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo con la participación de un uruguayo, Nicolás Pirozzi. En 1998 se había registrado la única participación de Uruguay en este evento cuando Gabriel Hottegindre participó en Nagano en esquí alpino en la modalidad de eslalon.

Pirozzi, de 22 años, competirá en dos de las modalidades de esquí alpino: gigante y eslalon.

Ambos pruebas consisten en descensos de montaña donde resulta ganador quien llegue primero a la línea de meta.

Las modalidades del esquía alpino, que se llevarán a cabo en Centro de Esqui Stelvio son el descenso de montaña, el Super G, el eslalon gigante y el eslalon. Este último es el de más corto recorrido mientras que el eslalon gigante es considerado el rey de los eventos técnicos.

"La diferencia es el radio de giro. En slalon tiene un ritmo mucho más rápido y giros más cortos y el gigante son curvas un poquito más alargadas, hay más tiempo y espacio, pero es muy intenso y más progresivo. El slalon es muy rápido. Estoy contento de participar en las dos, lo busqué mucho", dijo el esquiador al Podcast oficial del evento.

Pirozzi es nacido en Chile, de padre chileno y madre uruguaya.

"Elijo Uruguay por mi madre, que es uruguaya, y motivado por hacer crecer el esquí uruguayo y poder armar un equipo de Uruguay; quiero ser quien abra las puertas", manifestó.

"Mi padre fue campeón nacional en Chile, es de Punta Arenas, al sur, donde yo empecé de chico hasta entrar a la universidad para estudiaron Ingeniería Civil. No me gustó la carrera, aprendí mucho de programación y software, no sabía qué hacer con la universidad, no podía esquiar tranquilo, no sabía si volver o no, encontrar trabajo o no, entonces salí de la universidad y empecé a trabajar de desarrollador de software. Pasaron dos, tres años hasta que me topo con el Chino en un café, en Uruguay, y ahí surgió la motivación de volver, de competir por Uruguay porque ya tenía la parte laboral encaminada y se armó todo", explicó.

El "Chino" es Joaquín Gallinal, presidente de Asociación de Ski y Snowboard del Uruguay.

En junio de 2024 cambió su nacionalidad deportiva y en octubre de 2025 ganó la medalla de oro en el Slalom Gigante del Valle Nevado Spring Series, en Chile, clasificándose a Milano-Cortina 2026.

Posteriormente sumó puntos en Baqueira Beret en diciembre y en Bolquère Pyrenees 2000 a mediados de enero, para sumar los puntos necesarios para clasificar también en eslalon.

"El gran objetivo eran los Juegos Olímpicos. Los sudamericanos tenemos muchas carreras en el calendario y no tenemos tanto tiempo de entrenar, en Europa tienen aún más competencias. En Austria, por ejemplo, es el deporte nacional, es como para nosotros el fútbol. Hay gran diferencia de cultura", explicó.

Pirozzi es esquiador y programador. Desarrolló una aplicación llamada Nutria para desarrollar hábitos saludables de alimentación. "Es con suscripción y eso me ayuda a costear los viajes en este deporte".

Consultado sobre lo que espera de su participación en estos Juegos Olímpicos de Invierno, dijo: "Espero conocer gente de otros países y culturas, motivados todos por el deporte. Un Juego son una o dos veces en la vida, disfrutarlo al máximo, el proceso lo estoy disfrutando ya y quedármelo para toda la vida, que sea un recuerdo que viva en mí y que sea una experiencia inolvidable".

Los días en que competirá Nicolás Pirozzi

El sábado 14 de febrero, Pirozzi debutará a la hora 2.00 de Uruguay en la primera carrera de eslalon gigante. La segunda carrera será a la hora 5.30.

El lunes 16 de febrero, el uruguayo disputará su segunda competencia, el eslalon, también a la hora 2.00 siendo a las 5.30 la segunda carrera.

El jueves 12, el esquiador cumplirá 23 años.

La pista donde competirá Nicolás Pirozzi en Milano-Cortina 2026

"La pista Stelvio es el corazón del Bormio Ski Centre y una parte clave del patrimonio deportivo de Valtellina. En Milano-Cortina 2026, será el imponente escenario del esquí alpino masculino. Esta legendaria sede ha desempeñado un papel decisivo en la historia de este deporte, ya que ha albergado a campeones italianos emblemáticos como Alberto Tomba y Dominik Paris. Además, el Stelvio Ski Centre hará historia al acoger un debut olímpico: será la sede donde el esquí de montaña se estrenará en los Juegos Olímpicos de Invierno", dice la web oficial del evento.

El recorrido del esquí alpino es célebre por su dificultad técnica, con 3.442 metros de longitud, 1.023 metros de desnivel y una pendiente máxima del 63%.

Tiene capacidad para 7.000 espectadores de esquí alpino y 4.000 de esquí de montaña.

Está ubicado en Bormio, un pueblo de 4.100 habitantes de la provincia de Sondrio en Lombardía, región del norte de Italia atravesada por la cadena montañosa de los Alpes.