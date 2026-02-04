Cuando Uruguay debutó en los Juegos Olímpicos de invierno: COI destacó lo ocurrido en Nagano 1998 y el regreso celeste en Milán Cortina que comienza este viernes; mirá el video
Los Juegos Olímpicos recordaron el debut uruguayo en torneos de invierno con Gabriel Hottegindre en 1998; mirá el video
4 de febrero 2026 - 13:19hs
El Comité Olímpico Internacional (COI), a través de su canal de los Juegos Olímpicos, recordó cuando Uruguay debutó en los Juegos de Invierno y anunció que la celeste volverá a decir presente en Milán Cortina 2026 que comienza este viernes
“¡URUGUAY VUELVE! La delegación uruguaya regresa a unos #JuegosOlimpicos de Invierno después de su debut en Nagano 1998”, recordaron
El debut uruguayo en Juegos de Invierno fue en Nagano 1998, la cita japonesa en la que el esquiador Gabriel Hottegindre se convirtió en el primer atleta celeste en competir en estos torneos.
Pirozzi también participará de esquí alpino en eslalon gigante.
La historia de Nicolás Pirozzi
Nicolás Pirozzi nació el 12 de febrero de 2002 en Chile, de madre uruguaya y padre chileno, en el seno de una familia de esquiadores: su abuelo y su padre esquiaban e inculcaron esta pasión a Nicolás y a sus hermanos.
El uruguayo Nicolás Pirozzi en el Valle Nevado Spring Series disputado en Chile
Instagram
Con 17 años, el esquiador representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lausana 2020. Finalizó 14º en la prueba de eslalon gigante y estableció la mejor marca del país en esa categoría.