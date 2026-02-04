Cuando Uruguay debutó en los Juegos Olímpicos de invierno: COI destacó lo ocurrido en Nagano 1998 y el regreso celeste en Milán Cortina que comienza este viernes; mirá el video

El Comité Olímpico Internacional (COI), a través de su canal de los Juegos Olímpicos, recordó cuando Uruguay debutó en los Juegos de Invierno y anunció que la celeste volverá a decir presente en Milán Cortina 2026 que comienza este viernes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

“¡URUGUAY VUELVE! La delegación uruguaya regresa a unos #JuegosOlimpicos de Invierno después de su debut en Nagano 1998”, recordaron

COI recordó el debut de Uruguay en JJOO de Invierno con Gabriel Hottegindre

COI recordó el debut de Uruguay en JJOO de Invierno con Gabriel Hottegindre

El debut uruguayo en Juegos de Invierno fue en Nagano 1998, la cita japonesa en la que el esquiador Gabriel Hottegindre se convirtió en el primer atleta celeste en competir en estos torneos.

El deportista, que en ese entonces tenía 18 años, desfiló con su bandera y luego participó de la prueba de eslalon.

¡URUGUAY VUELVE! La delegación uruguaya regresa a unos #JuegosOlimpicos de Invierno después de su debut en Nagano 1998. ¡Rumbo a #MilanoCortina2026 ! @OlimpicoUy pic.twitter.com/ovmU6dpvXJ

ADVERTENCIA Metsul se suma a la alerta del Inmet brasileño por calor extremo en la frontera: cómo impactará en Uruguay

PRONÓSTICO Alerta de "gran peligro" en Brasil por calor extremo afecta a Uruguay: meteorólogos anuncian cuándo llegará "un respiro"

Con su histórica actuación se ubicó en el puesto 24 de 65 competidores.

COI recordó el debut de Uruguay en JJOO de Invierno con Gabriel Hottegindre COI recordó el debut de Uruguay en JJOO de Invierno con Gabriel Hottegindre

Vuelve Uruguay

En Milán Cortina 2026, los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán en Italia del 6 al 22 de febrero, Uruguay volverá a decir presente con Nicolás Pirozzi, que protagonizará la segunda presencia de su país 28 años después del debut Hottegindre.

Pirozzi también participará de esquí alpino en eslalon gigante.

El uruguayo Nicolás Pirozzi en el Valle Nevado Spring Series disputado en Chile El uruguayo Nicolás Pirozzi en el Valle Nevado Spring Series disputado en Chile

La historia de Nicolás Pirozzi

Nicolás Pirozzi nació el 12 de febrero de 2002 en Chile, de madre uruguaya y padre chileno, en el seno de una familia de esquiadores: su abuelo y su padre esquiaban e inculcaron esta pasión a Nicolás y a sus hermanos.

El uruguayo Nicolás Pirozzi en el Valle Nevado Spring Series disputado en Chile El uruguayo Nicolás Pirozzi en el Valle Nevado Spring Series disputado en Chile Instagram

Con 17 años, el esquiador representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lausana 2020. Finalizó 14º en la prueba de eslalon gigante y estableció la mejor marca del país en esa categoría.