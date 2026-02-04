Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi sacude el mercado de la Divisional C del fútbol uruguayo al contratar a Rodrigo Amaral

Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi presentó en la noche de este miércoles a Rodrigo Amaral como nuevo jugador del club. De esta forma, quien fuera una de las grandes promesas del fútbol uruguayo cuando disputó el Sudamericano sub 20 de 2025 en Uruguay, jugará ahora por primera vez en su carrera en la Divisional C del fútbol nacional.

Amaral tiene ahora 28 años. Se formó en Nacional donde llegó a ser considerado una de las grandes joyas de la cantera del club.

Con edad de sub 17, jugó el Sudamericano sub 20 de Uruguay en 2015 siendo un importante revulsivo del equipo de Fabián Coito.

Ese mismo año debutó en el primer equipo de la mano de Gustavo Munúa. Fue el 15 de agosto por el Torneo Apertura, contra Villa Teresa.

Marcó siete goles oficiales (50 partidos) en sus dos períodos en Nacional, uno de ellos a Cerro Porteño por Copa Libertadores.

Pero su estado físico siempre conspiró contra su carrera y evitó que llegara a su mejor versión.

Cuando lo representaba Daniel Fonseca, se tensaron las relaciones con el club, presidido por Eduardo Ache, y finalmente se le hizo un contrato con una cláusula de rescisión de tres millones de euros.

El jugador se fue en 2017 a Racing de Avellaneda, dejando en las arcas de Nacional solo 1 millón de euros.

En Racing solo jugó en reserva. Y a partir de ahí nada fue igual para las condiciones que prometía con golazos en la sub 20 donde también jugó el Sudamericano y el Mundial de 2017.

A Nacional volvió en enero de 2019 y se quedó hasta fines de 2020 donde se fue libre, a Fénix.

En el Ave jugó 26 partidos y metió cuatro goles.

Encontró su lugar en el mundo en Bolivia donde jugó por The Strongest en 2022, Jorge Wilstermann en 2023 y Oriente Petrolero el año pasado.

Esas tres experiencias las alternó con retornos al fútbol uruguayo donde tuvo más penas que glorias: 12 partidos y un gol en Fénix en 2022 (segundo semestre del año), 7 partidos y un gol en Plaza Colonia en el primer semestre de 2023 y apenas 7 partidos sin goles en el arranque de 2025 en Wandereres.

Eso sí. Hasta ahora, todas sus participaciones fueron en equipos de Primera División.

Ahora jugará en la C en un equipo que viene de debutar en la Divisional D de Uruguay el año pasado saliendo campeón.

Después del ascenso, el club despidió en sus redes sociales a Ian González, Nahuel Olivetto, Lucas Martínez, Santiago Dupuy, Mateo Ovelar, Esteban Ramírez, Maximiliano Ferreira, Francisco Couture, Marcos Mujica, César Taján, Franco 0'Niell y el goleador Agustín Santurio.

Los contratos que fueron renovados fueron los de Martín Parodi, Manuel Romero, Diego Benítez, Luciano Bernasconi, Lautaro Aguete, Mauricio Duarte, Matías Bentos, Enrique Etcheverry, Enzo López y Nicolás Vomero.

El domingo pasado, el cantante Joaco de Las Piedras presentó la llegada de Christian "Keke" Almeida, ex Liverpool y Nacional que el 2025 se fue al descenso (a Segunda) con River Plate.

Bienvenido Keke al Deportivo LSM pic.twitter.com/SRXbUiaG2z — DeportivoLSM (@DeportivoLSM) February 1, 2026

Además de Almeida, Deportivo LSM apuntó a otro zaguero de enorme recorrido: Mario Risso, ex Defensor Sporting, Botafogo, Náutico, Celaya, Nacional, Plaza Colonia, Wanderers y Danubio.

Gastón Poncet y el golero Kevin Larrea fueron otras de las fichas presentadas.

Este miércoles le tocó a Rodrigo Amaral, jugador de una pegada exquisita y que en caso de estar físicamente en buenas condiciones es capaz de aniquilar a cualquier defensa.

Deportivo LSM se está armando fuerte para apostar por meterse en el profesionalismo con dos ascensos consecutivos. Para competir en una categoría muy áspera como la C apunta a jugadores con gran recorrido en Primera.