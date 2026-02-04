Sin Donald Sims, Aguada sufrió una paliza ante Minas Tenis en la Champions y este jueves se juega su última chance contra Boca Juniors

Aguada sufrió este miércoles una auténtica paliza basquetbolística al perder de principio a fin, 94-62 contra Minas Tenis de Brasil, en Belo Horizonte en el inicio de la última ventana del grupo C de la Basketball Champions League Américas.

Con la vida extra que le dio el gran triunfo contra Boca Juniors , como visitante, en la segunda ventana, luego de acumular tres derrotas consecutivas, Aguada llegó a Brasil con la clara misión de ganar sus dos partidos para clasificar.

Sin embargo, a pesar de la derrota, aún mantiene chances y para ello debe ganarle este jueves, a la hora 19.10, a Boca Juniors.

Lo deberá hacer sin Donald Sims, que lesionado, no viajó a Brasil. El ayuda base sufrió un desgarro en el hombro.

Santiago Vidal fue el mejor de Aguada con 14 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.

Pero Earl Clark apenas aportó 4 tantos y falló sus 5 intentos de triples, además de fallar 6 dobles.

Tabla de posiciones de la Basketball Champions League Americas

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Goles a favor Goles en contra Minas Tenis 9 5 4 1 423 364 Boca Juniors 6 4 2 2 325 316 Aguada 6 5 1 4 370 438

Si Aguada le gana a Boca y Minas le gana el viernes (19.10) a los argentinos, Aguada avanzará segundo con empate en el segundo lugar pero 2-1 en sus duelos directos con el xeneize.

En Minas Tenis, el base uruguayo Lucas Rodríguez jugó 24 minutos, dio 7 asistencias, bajó 2 rebotes, metió sus 2 libres pero falló sus 4 intentos de tiros de campo.