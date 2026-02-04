Sin Donald Sims, Aguada sufrió una paliza ante Minas Tenis en la Champions y este jueves se juega su última chance contra Boca Juniors

Aguada sufrió este miércoles una auténtica paliza basquetbolística al perder de principio a fin, 94-62 contra Minas Tenis de Brasil, en Belo Horizonte en el inicio de la última ventana del grupo C de la Basketball Champions League Américas.
Con la vida extra que le dio el gran triunfo contra Boca Juniors, como visitante, en la segunda ventana, luego de acumular tres derrotas consecutivas, Aguada llegó a Brasil con la clara misión de ganar sus dos partidos para clasificar.
Sin embargo, a pesar de la derrota, aún mantiene chances y para ello debe ganarle este jueves, a la hora 19.10, a Boca Juniors.
Lo deberá hacer sin Donald Sims, que lesionado, no viajó a Brasil. El ayuda base sufrió un desgarro en el hombro.
Santiago Vidal fue el mejor de Aguada con 14 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.
Pero Earl Clark apenas aportó 4 tantos y falló sus 5 intentos de triples, además de fallar 6 dobles.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Tabla de posiciones de la Basketball Champions League Americas
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Minas Tenis
|9
|5
|4
|1
|423
|364
| Boca Juniors
|6
|4
|2
|2
|325
|316
| Aguada
| 6
| 5
| 1
| 4
| 370
| 438
Si Aguada le gana a Boca y Minas le gana el viernes (19.10) a los argentinos, Aguada avanzará segundo con empate en el segundo lugar pero 2-1 en sus duelos directos con el xeneize.
En Minas Tenis, el base uruguayo Lucas Rodríguez jugó 24 minutos, dio 7 asistencias, bajó 2 rebotes, metió sus 2 libres pero falló sus 4 intentos de tiros de campo.