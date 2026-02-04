Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / CHAMPIONS

Sin Donald Sims, Aguada sufrió una paliza ante Minas Tenis en la Champions y este jueves se juega su última chance contra Boca Juniors

Aguada perdió 94-62 con Minas Tenis y está obligado a ganarle este jueves a Boca Juniors y luego esperar que los argentinos pierdan ante los brasileños, ya clasificados

4 de febrero 2026 - 23:18hs
Earl Clark y Danilo Fuzaro

Earl Clark y Danilo Fuzaro

Foto: FIBA

Aguada sufrió este miércoles una auténtica paliza basquetbolística al perder de principio a fin, 94-62 contra Minas Tenis de Brasil, en Belo Horizonte en el inicio de la última ventana del grupo C de la Basketball Champions League Américas.

Con la vida extra que le dio el gran triunfo contra Boca Juniors, como visitante, en la segunda ventana, luego de acumular tres derrotas consecutivas, Aguada llegó a Brasil con la clara misión de ganar sus dos partidos para clasificar.

Sin embargo, a pesar de la derrota, aún mantiene chances y para ello debe ganarle este jueves, a la hora 19.10, a Boca Juniors.

Lo deberá hacer sin Donald Sims, que lesionado, no viajó a Brasil. El ayuda base sufrió un desgarro en el hombro.

Donald Sims y Federico Bavosi
LIGA URUGUAYA

Aguada 91-80 Peñarol: enorme triunfo del aguatero que mete cuatro al hilo y se arrima al top 6 de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Hinchada de Welcome
LIGA URUGUAYA

Insólito: tras ganarle a Peñarol, Aguada perdió con Welcome y se complica en la Liga Uruguaya de Básquetbol donde el aurinegro ya se aseguró los playoffs

Santiago Vidal fue el mejor de Aguada con 14 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.

Pero Earl Clark apenas aportó 4 tantos y falló sus 5 intentos de triples, además de fallar 6 dobles.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Basketball Champions League Americas

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Minas Tenis 9 5 4 1 423 364
Boca Juniors 6 4 2 2 325 316
Aguada 6 5 1 4 370 438

Si Aguada le gana a Boca y Minas le gana el viernes (19.10) a los argentinos, Aguada avanzará segundo con empate en el segundo lugar pero 2-1 en sus duelos directos con el xeneize.

En Minas Tenis, el base uruguayo Lucas Rodríguez jugó 24 minutos, dio 7 asistencias, bajó 2 rebotes, metió sus 2 libres pero falló sus 4 intentos de tiros de campo.

Temas:

Aguada Donald Sims Boca Juniors

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

Alejandro Delorte en su pasaje por Peñarol
FÚTBOL

El inoxidable ex Peñarol que con 47 años firmó contrato con un club regional de Argentina

Federico Valverde con la máscara de hipoxia
URUGUAYOS

El durísimo entrenamiento con máscaras que tuvo Federico Valverde en Real Madrid y la buena noticia para el uruguayo por la recuperación de un compañero

Darwin Núñez
FÚTBOL

La razón que llevó a Darwin Núñez a buscar irse de Arabia Saudita para Fenerbahce de Turquía

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos