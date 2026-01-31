Insólito: tras ganarle a Peñarol, Aguada perdió con Welcome y se complica en la Liga Uruguaya de Básquetbol donde el aurinegro ya se aseguró los playoffs

Aguada vio truncado su ascenso meteórico a los seis primeros puestos de la Liga Uruguaya de Básquetbol al caer sorpresivamente este viernes 86-74 contra Welcome, equipo que pelea en la parte baja de la tabla de posiciones. Peñarol, por su parte, venció a Goes y aseguró su lugar en playoffs.

Aguada arrastraba cuatro triunfos al hilo y el martes le había de ganado de local, y con autoridad, a Peñarol que es el líder del certamen.

El equipo de Germán Cortizas , vigente vicecampeón, pelea contra una quita de cuatro puntos para poder terminar en el top 6 y jugar la ronda título.

Rashad Hassan fue la imponente figura del triunfo de la W con 33 puntos y 11 rebotes.

Tras debutar con derrota ante Peñarol, Reque Newsome logró ahora su segundo para la W bajo su conducción, la primera en solitario como DT.

En Aguada destacó Joaquín Rodríguez como el máximo anotador, con 14.

Peñarol se tomó revancha con Goes

En el Torneo Apertura, Peñarol perdió un solo partido en cancha (el otro fue ante Hebraica Macabi por suspensión tras un conflicto por una bandera entre hinchas y la Policía) y fue contra Goes.

Este viernes, el equipo de Leandro García Morales, viejo verdugo de Goes como jugador, le ganó por 95-76 con 21 puntos de Skyler Hogan y se tomó revancha.

Los aurinegros son netos líderes de la fase regular.

Nueva derrota para Nacional

Tras perder el martes en su visita a Urunday Universitario, Nacional volvió a perder el viernes, esta vez con el escolta Hebraica Macabi que de la mano de Leonardo Zylbersztein es nuevamente gran protagonista del certamen.

Arnold Louis fue el goleador del macabeo con 20 puntos mientras que Jalen Canty destacó con 12 tantos y 13 rebotes.

En Nacional el goleador fue Luciano Parodi con 19 anotaciones.

Curiosamente, Nacional esta vez sí pudo contar con sus figuras James Feldeine (11 puntos) y Connor Zinaich (8) que estuvieron ausentes ante Urunday Universitario, pero el rendimiento del equipo decreció ya que Hebraica Macabi le ganó 102-81 en cancha de Larre Borges.

Triunfo clave de Malvín para llegar al top 6

Malvín volvió a hacerse fuerte de local y derrotó a Urunday Universitario por 86-64 para asentarse en zona de Liguilla (ronda título) donde los seis primeros ya asegurarán su lugar en playoffs.

Santiago Fernández fue el goleador del playero con 14 puntos mientras que Eric Buckner fue el máximo anotador del partido con 15.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol Sufrieron quita de 2 puntos

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol* (clasificado) 31 18 15 3 Hebraica Macabi 29 18 11 7 Biguá 29 19 10 9 Malvín* 28 18 12 6 Nacional* 27 17 12 5 Unión Atlética 27 18 9 9 Defensor Sporting 27 18 9 9 Urunday Universitario 26 18 8 10 Aguada** 25 17 12 5 Goes 23 18 5 13 Cordón (jugará ronda descenso) 20 19 3 16 Welcome (jugará por descenso) 20 18 2 16

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos

