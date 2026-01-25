Nuevo triunfo de Aguada en la Liga Uruguaya de Básquetbol: le ganó a Defensor Sporting y el martes va con el líder Peñarol

Aguada sumó un nuevo triunfo por la Liga Uruguaya de Básquetbol al derrotar el sábado 90-76 a Defensor Sporting en partido que estaba postergado desde la última fecha del Torneo Apertura.

Comprometido por la quita de cuatro puntos (dos por incidentes contra Nacional en las finales de la temporada pasada y dos por el salivazo de un hincha en esta temporada en el partido contra Hebraica Macabi), Aguada tiene muy complicada la clasificación entre los seis primeros que jugarán por la ronda título.

El equipo volvió entonado luego de ganar el viernes a Boca Juniors por la segunda ventana del grupo C de la Basketball Champions League Americas, y la semana pasada, al retomar la actividad local goleó a domicilio a Cordón .

Earl Clark fue la figura consular del triunfo con 24 puntos y 8 rebotes. Tiró siete triples y metió en seis en brillante actuación.

Luis Santos lideró el rebote con 9, sumando 20 puntos, y Donald Sims las asistencias con 6, con ocho anotaciones.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Este martes, a la hora 20.15 en Aguada, el rojiverde recibe a Peñarol.

Este lunes jugarán Welcome vs Hebraica Macabi, Goes vs Cordón y Biguá vs Malvín, todos desde la hora 20.15.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos GF GC Peñarol* 30 17 15 2 1.476 1.204 Hebraica Macabi 28 17 11 6 1.417 1.363 Malvín* 27 17 12 5 1.402 1.374 Nacional* 26 16 12 4 1.497 1.328 Biguá 26 17 9 8 1.488 1.518 Unión Atlética 25 17 8 8 1.421 1.410 Defensor Sporting 25 17 8 9 1.460 1.461 Urunday Universitario 24 17 7 10 1.530 1.462 Aguada** 23 16 11 5 1.520 1.420 Goes 21 17 4 13 1.415 1.566 Cordón* 18 17 3 14 1.392 1.588 Welcome 18 17 1 16 1.372 1.696

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos, dos al principio de la temporada y dos por incidentes en la actual liga

La actividad de la Liga sigue este viernes cuando Nacional y Biguá se enfrenten en el Polideportivo del Gran Parque Central desde la hora 20.15 por la fecha 6 del Clausura.