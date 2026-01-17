Aguada le ganó a Boca Juniors de visitante y sigue en carrera en la Champions League Americas

Tenía que ganar y ganó. Aguada superó a Boca Juniors 88-84 este viernes de visitante en La Bombonerita y mantiene sus posibilidades de seguir en carrera en la Basketball Champions Leagues Americas .

El equipo de Gabriel Cortizas había perdido el jueves ante Minas Tenis, por lo que estaba obligado a ganar para seguir en carrera y no despedirse del torneo continental antes de la tercera ventana de partidos.

Este viernes, Aguada se jugaba al todo o nada ante Boca y el equipo respondió para llevarse la victoria, con buenas actuaciones de sus principales figuras: Earl Clark con 22 puntos, y Santos y Sims con 13 cada uno, y un gran triple de Pepo Vidal en el cierre.

Además, el equipo contó con el apoyo de su hinchada que se hizo sentir en el gimnasio xeneize.

Ahora la serie se definirá en el mes de febrero en Brasil, donde Minas Tenis recibirá a sus dos rivales para conocer los equipos que avanzan a la siguiente instancia.

El equipo brasileño lidera la serie con 7 puntos, Boca tiene 6 y Aguada llegó a 5.