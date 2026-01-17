Aguada le ganó a Boca Juniors de visitante y sigue en carrera en la Champions League Americas
Aguada estaba obligado a ganar para mantener sus aspiraciones en el torneo continental
17 de enero 2026 - 10:45hs
Leonard Sims se destacó ante Boca
Tenía que ganar y ganó. Aguada superó a Boca Juniors 88-84 este viernes de visitante en La Bombonerita y mantiene sus posibilidades de seguir en carrera en la Basketball Champions Leagues Americas.
El equipo de Gabriel Cortizas había perdido el jueves ante Minas Tenis, por lo que estaba obligado a ganar para seguir en carrera y no despedirse del torneo continental antes de la tercera ventana de partidos.
Este viernes, Aguada se jugaba al todo o nada ante Boca y el equipo respondió para llevarse la victoria, con buenas actuaciones de sus principales figuras: Earl Clark con 22 puntos, y Santos y Sims con 13 cada uno, y un gran triple de Pepo Vidal en el cierre.