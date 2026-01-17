Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
cielo claro
Domingo:
Mín  19°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Básquetbol / BÁSQUETBOL

Aguada le ganó a Boca Juniors de visitante y sigue en carrera en la Champions League Americas

Aguada estaba obligado a ganar para mantener sus aspiraciones en el torneo continental

17 de enero 2026 - 10:45hs
Leonard Sims se destacó ante Boca

Leonard Sims se destacó ante Boca

Tenía que ganar y ganó. Aguada superó a Boca Juniors 88-84 este viernes de visitante en La Bombonerita y mantiene sus posibilidades de seguir en carrera en la Basketball Champions Leagues Americas.

El equipo de Gabriel Cortizas había perdido el jueves ante Minas Tenis, por lo que estaba obligado a ganar para seguir en carrera y no despedirse del torneo continental antes de la tercera ventana de partidos.

Aguada ante Minas Tenis por la Basketball Champions League Americas
Aguada ante Minas Tenis por la Basketball Champions League Americas

Aguada ante Minas Tenis por la Basketball Champions League Americas

Este viernes, Aguada se jugaba al todo o nada ante Boca y el equipo respondió para llevarse la victoria, con buenas actuaciones de sus principales figuras: Earl Clark con 22 puntos, y Santos y Sims con 13 cada uno, y un gran triple de Pepo Vidal en el cierre.

Más noticias
 Donald Sims y Ernesto Oglivie
CHAMPIONS

Aguada y Nacional se juegan puntos claves en la Basketball Champions League: días, horarios, posiciones y por dónde verlos

Aguada ante Minas Tenis por la Basketball Champions League Americas 
BÁSQUETBOL

Aguada tuvo una dura caída ante Minas Tenis de Brasil y quedó muy comprometido en la Champions League Americas

Además, el equipo contó con el apoyo de su hinchada que se hizo sentir en el gimnasio xeneize.

Ahora la serie se definirá en el mes de febrero en Brasil, donde Minas Tenis recibirá a sus dos rivales para conocer los equipos que avanzan a la siguiente instancia.

El equipo brasileño lidera la serie con 7 puntos, Boca tiene 6 y Aguada llegó a 5.

Temas:

Aguada Boca Juniors

Seguí leyendo

Las más leídas

Oddone dijo que están sorprendidos con la partida de $131 mil para directores de la Caja de Profesionales y que procuran su revisión
PODER EJECUTIVO

Oddone dijo que están "sorprendidos" con la partida de $131 mil para directores de la Caja de Profesionales y que procuran su "revisión"

Pesos uruguayos
PODER EJECUTIVO

Gobierno emitió decreto con ajuste salarial para funcionarios públicos que se cobra desde febrero

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido
MALDONADO

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido

Torre Caída Libre del Parque Rodó
SUBE Y BAJA

UTE negó responsabilidad en falla de nuevo juego del Parque Rodó y dijo que se inauguró sin "condiciones técnicas" necesarias

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos