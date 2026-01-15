Dólar
El Observador / Básquetbol / CHAMPIONS

Aguada y Nacional se juegan puntos claves en la Basketball Champions League: días, horarios, posiciones y por dónde verlos

Mirá días y horarios de los partidos de Aguada y Nacional que de este jueves hasta el lunes verán actividad por la Basketball Champions League Americas

15 de enero 2026 - 14:33hs
&nbsp;Donald Sims y Ernesto Oglivie

Foto: @LUB_Uy

Aguada y Nacional vuelven al ruedo internacional con la disputa de la segunda ventana de la Basketball Champions League Americas. El aguatero jugará este jueves y viernes mientras que el tricolor lo hará el domingo y lunes.

Aguada jugará este jueves a la hora 21.10 contra Minas Tenis de Brasil por el grupo C. Esta ventana se disputa en La Bombonerita, el estadio Luis Conde.

El viernes, a la misma hora, el aguatero se medirá con el local Boca Juniors.

El miércoles, Boca Juniors le ganó 92-77 a Minas Tenis igualando a los brasileños en la cima de la tabla de posiciones donde los dos primeros avanzarán a la siguiente instancia.

Luciano Parodi
LIGA URUGUAYA

Nacional y Goes ganaron por la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones y los próximos partidos

Leandro García Morales
BÁSQUETBOL

Peñarol le ganó a su escolta, Hebraica Macabi, y es el único líder la Liga Uruguaya de Básquetbol en medio de una buena racha de victorias

En la primera ventana del grupo, jugada en diciembre en Paysandú, Aguada perdió sus dos partidos.

En aquella ocasión no pudo contar con Santiago "Pepo" Vidal, lesionado, y todavía no estaba el pívot dominicano Luis Santos. Los que no estarán en esta ocasión son los extranjeros Miguel Simón, dominicano, y David Cubillán, veenzolano.

A Aguada le dieron tan solo 50 entradas y si bien la parcialidad reclamó más (colgando una bandera en su último partido de Liga) y la dirigencia hizo gestiones, Boca Juniors no le asignó más boletos, aunque admitió vender entradas detrás del banco de Aguada para un sector compartido con parcialidad local.

Tabla de posiciones del grupo C de la Basketball Champions League Americas

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Minas Tenis 5 3 2 1
Boca Juniors 5 3 2 1
Aguada 2 2 0 2

La segunda ventana del grupo B, donde está el campeón de Liga Uruguaya, Nacional, arranca este sábado cuando se midan Flamengo, que será locatario en el Maracanazinho, y Obras Basket.

Nacional jugará el domingo a la hora 19.10 contra Obras y el lunes, a la misma hora, se medirá con el local Flamengo.

Como local en Paysandú, Nacional pisó firme en el grupo ganando los dos partidos.

Tabla de posiciones del grupo B de la Basketball Champions League Americas

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Nacional 4 2 2 0
Flamengo 3 2 1 1
Obras Basket 2 2 0 2

¿Por dónde ver a Aguada y Nacional por Basketball Champions League Americas?

Los partidos se verán en Uruguay por DSports en cable.

Temas:

Aguada Nacional Basketball Champions League

