Peñarol le ganó a su escolta, Hebraica Macabi, y es el único líder la Liga Uruguaya de Básquetbol en medio de una buena racha de victorias
El equipo de Leandro García Morales logró un gran triunfo con una destacada actuación de Skyler Hogan
14 de enero 2026 - 8:28hs
Leandro García Morales
Foto: Leandro Carreño / FocoUy
Peñarol le ganó a Hebraica
Foto: Leandro Carreño / FocoUy
Peñarol le ganó a Hebraica
Foto: Leandro Carreño / FocoUy
Leandro García Morales
Foto: Leandro Carreño / FocoUy
Peñarol se aseguró ser líder en solitario de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras ganarle a su escolta, Hebraica Macabi, por 79-69, resultado que confirma que actualmente es el equipo en mejor nivel del torneo.
En el Palacio Peñarol, en el último partido sin sus hinchas por sanción, quienes podrán volver en su próximo juego de local, los dirigidos por Leandro García Morales lograron un gran triunfo con una destacada actuación de Skyler Hogan al marcar 24 puntos.
Otro punto alto de la noche fue Santiago Véscovi, con 9 rebotes y 7 asistencias, y 19 puntos.
En el encuentro que abrió la 16ª fecha de la LUB, Peñarol llegó a su octava victoria consecutiva, racha positiva que ratifica el buen momento del equipo aurinegro.