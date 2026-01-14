Peñarol le ganó a su escolta, Hebraica Macabi, y es el único líder la Liga Uruguaya de Básquetbol en medio de una buena racha de victorias

Leandro García Morales Foto: Leandro Carreño / FocoUy Peñarol le ganó a Hebraica Foto: Leandro Carreño / FocoUy Peñarol le ganó a Hebraica Foto: Leandro Carreño / FocoUy Leandro García Morales Foto: Leandro Carreño / FocoUy

Peñarol se aseguró ser líder en solitario de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras ganarle a su escolta, Hebraica Macabi, por 79-69, resultado que confirma que actualmente es el equipo en mejor nivel del torneo.

Peñarol Hebraica Peñarol le ganó a Hebraica Foto: Leandro Carreño / FocoUy En el Palacio Peñarol, en el último partido sin sus hinchas por sanción, quienes podrán volver en su próximo juego de local, los dirigidos por Leandro García Morales lograron un gran triunfo con una destacada actuación de Skyler Hogan al marcar 24 puntos.

Peñarol Hebraica / Leandro García Morales Leandro García Morales Foto: Leandro Carreño / FocoUy Otro punto alto de la noche fue Santiago Véscovi, con 9 rebotes y 7 asistencias, y 19 puntos.

Peñarol le ganó a Hebraica Peñarol le ganó a Hebraica Foto: Leandro Carreño / FocoUy En el encuentro que abrió la 16ª fecha de la LUB, Peñarol llegó a su octava victoria consecutiva, racha positiva que ratifica el buen momento del equipo aurinegro.