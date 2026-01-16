Dólar
Aguada tuvo una dura caída ante Minas Tenis de Brasil y quedó muy comprometido en la Champions League Americas

La derrota deja a Aguada obligado a ganarle este viernes a Boca Juniors para seguir en carrera

16 de enero 2026 - 10:47hs
Aguada ante Minas Tenis por la Basketball Champions League Americas&nbsp;

Aguada ante Minas Tenis por la Basketball Champions League Americas 

Aguada perdió por 97-75 ante Minas Tenis de Brasil este jueves por la noche en Argentina y quedó muy comprometido en la Basketball Champions League Americas 2025/26, donde es uno de los representantes uruguayos junto a Nacional.

En el encuentro jugado en La Bombonerita, el gimnasio de Boca Juniors, el equipo de Germán Cortizas no pudo con los brasileños, que dominaron desde principio a fin en el partido correspondiente a la segunda ventana del Grupo C de la competencia.

Minas Tenis lidera la serie con 7 puntos, el xeneize suma 5 y Aguada 3.

La derrota deja a Aguada obligado a ganarle este viernes a Boca Juniors para seguir en carrera.

En caso de perder, el aguatero se despedirá rápidamente de la BCLA, antes de llegar a la tercera ventana del grupo.

¿Cuándo juega Aguada vs Boca Juniors y dónde verlo?

Aguada enfrenta a Boca Juniors este viernes a las 21:10 de visitante en La Bombonerita.

El partido es televisado por Dsports.

