Aguada tuvo una dura caída ante Minas Tenis de Brasil y quedó muy comprometido en la Champions League Americas

Aguada ante Minas Tenis por la Basketball Champions League Americas

Aguada perdió por 97-75 ante Minas Tenis de Brasil este jueves por la noche en Argentina y quedó muy comprometido en la Basketball Champions League Americas 2025/26, donde es uno de los representantes uruguayos junto a Nacional.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En el encuentro jugado en La Bombonerita, el gimnasio de Boca Juniors, el equipo de Germán Cortizas no pudo con los brasileños, que dominaron desde principio a fin en el partido correspondiente a la segunda ventana del Grupo C de la competencia.

Minas Tenis lidera la serie con 7 puntos, el xeneize suma 5 y Aguada 3.

La derrota deja a Aguada obligado a ganarle este viernes a Boca Juniors para seguir en carrera.

BÁSQUETBOL Peñarol le ganó a su escolta, Hebraica Macabi, y es el único líder la Liga Uruguaya de Básquetbol en medio de una buena racha de victorias

CHAMPIONS Aguada y Nacional se juegan puntos claves en la Basketball Champions League: días, horarios, posiciones y por dónde verlos

En caso de perder, el aguatero se despedirá rápidamente de la BCLA, antes de llegar a la tercera ventana del grupo.

¿Cuándo juega Aguada vs Boca Juniors y dónde verlo?

Aguada enfrenta a Boca Juniors este viernes a las 21:10 de visitante en La Bombonerita.

El partido es televisado por Dsports.