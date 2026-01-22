Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada comenzó la operación clasificación a la ronda título con goleada ante Cordón
Comprometido por la quita de cuatro puntos y entonado por el triunfo ante Boca Juniors por la Champions, Aguada volvió a la Liga Uruguaya y goleó a Cordón como visitante
22 de enero 2026 - 17:17hs
Hinchas de Aguada Foto: Leonardo Carreño.
Aguada goleó el miércoles 109-86 a Cordón como visitante, en partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya de Básquetbol y empezó a sumar puntos con el objetivo de poder meterse entre los seis que jugarán la ronda título (Liguilla) asegurando su presencia en los playoffs del certamen.
Comprometido por la quita de cuatro puntos (dos por incidentes contra Nacional en las finales de la temporada pasada y dos por el salivazo de un hincha en esta temporada en el partido contra Hebraica Macabi), Aguada tiene muy comprometida esa clasificación.
Sin embargo, el equipo volvió entonado luego de ganar el viernes a Boca Juniors por la segunda ventana del grupo C de la Basketball Champions League Americas.
El dominicano Luis Santos fue la figura del triunfo con 24 puntos y 11 rebotes. Santiago Vidal lideró las asistencias con 11.