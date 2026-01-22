Dólar
El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada comenzó la operación clasificación a la ronda título con goleada ante Cordón

Comprometido por la quita de cuatro puntos y entonado por el triunfo ante Boca Juniors por la Champions, Aguada volvió a la Liga Uruguaya y goleó a Cordón como visitante

22 de enero 2026 - 17:17hs
Hinchas de Aguada
Hinchas de Aguada Foto: Leonardo Carreño.

Aguada goleó el miércoles 109-86 a Cordón como visitante, en partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya de Básquetbol y empezó a sumar puntos con el objetivo de poder meterse entre los seis que jugarán la ronda título (Liguilla) asegurando su presencia en los playoffs del certamen.

Comprometido por la quita de cuatro puntos (dos por incidentes contra Nacional en las finales de la temporada pasada y dos por el salivazo de un hincha en esta temporada en el partido contra Hebraica Macabi), Aguada tiene muy comprometida esa clasificación.

Sin embargo, el equipo volvió entonado luego de ganar el viernes a Boca Juniors por la segunda ventana del grupo C de la Basketball Champions League Americas.

El dominicano Luis Santos fue la figura del triunfo con 24 puntos y 11 rebotes. Santiago Vidal lideró las asistencias con 11.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

El equipo volverá a jugar este sábado, a la hora 21.15, en su cancha, contra Defensor Sporting en el único partido que está pendiente del Torneo Apertura.

Este es el detalle del precio de las entradas.

G_SH5SsWMAAmhwr

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos GF GC
Peñarol* 30 17 15 2 1,476 1,204
Hebraica Macabi 28 17 11 6 1,417 1,363
Malvín* 27 17 12 5 1,402 1,374
Biguá 25 16 9 7 1,415 1,421
Unión Atlética 25 17 8 9 1,421 1,410
Defensor Sporting 24 16 8 8 1,384 1,371
Nacional* 24 15 11 4 1,400 1,255
Urunday Universitario 24 17 7 10 1,530 1,462
Aguada** 21 15 10 5 1.430 1.344
Goes 21 17 4 13 1.415 1.566
Cordón* 18 17 3 14 1,392 1,588
Welcome 18 17 1 16 1,372 1.696

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos, dos al principio de la temporada y dos por incidentes en la actual liga

La actividad de la Liga sigue este viernes cuando Nacional y Biguá se enfrenten en el Polideportivo del Gran Parque Central desde la hora 20.15 por la fecha 6 del Clausura.

Partidos que le quedan a Aguada

Fecha Rival Condición
11 del Apertura (sábado) Defensor Sporting Locatario
7 del Clausura (27 de enero) Peñarol Locatario
8 del Clausura (30 de enero) Welcome Visitante
10 del Clausura Goes Palacio Peñarol
5 del Clausura Unión Atlética Locatario
Sin fijar Hebraica Macabi Locatario
Sin fijar Defensor Sporting Locatario

El equipo de Germán Cortizas puede aspirar a terminar con 35 puntos si gana los siete partidos que le quedan.

Liga Uruguaya de Básquetbol Aguada Cordón tabla de posiciones

