Empiezan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milano Cortina: todo lo que tenés que saber y la participación de un uruguayo, el primero desde 1998
Se aproxima una nueva fiesta del deporte para disfrutar
3 de febrero 2026 - 15:32hs
Parte del equipo de Francia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina
FOTO: AFP
La llegada de los Juegos Olímpicos cada cuatro años es motivo de emoción para todos los seguidores del deporte, más allá de que no sean los tradicionales juegos de verano (boreal) y sí lo sean de invierno (también de esa zona del planeta).
Se trata de pasión, inspiración y también orgullo nacional por ver a los mejores atletas de cada país competir en una competencia mundialmente reconocida.
¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milano Cortina?
A partir de este viernes 6 y hasta el 22 de febrero, Milán y la ciudad de Cortina d’Ampezzo se convertirán en la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, seguidos de los Juegos Paralímpicos el mes siguiente.
Vuelve a participar un uruguayo desde Nagano, Japón, en 1998
En 1998 fue la única vez que participó un atleta uruguayo. Fue Gabriel Hottegindre. Compitió en esquí alpino en eslalon y terminó en el puesto 24.
Ahora, el uruguayo que participará será Nicolás Pirozzi, quien también participará de esquí alpino en eslalon gigante.
La historia de Nicolás Pirozzi
Nicolás Pirozzi nació el 12 de febrero de 2002 en Chile, de madre uruguaya y padre chileno, en el seno de una familia de esquiadores: su abuelo y su padre esquiaban e inculcaron esta pasión a Nicolás y a sus hermanos.
Con 17 años, el esquiador representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lausana 2020. Finalizó 14º en la prueba de eslalon gigante y estableció la mejor marca del país en esa categoría.
Todos los deportes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Aquí se pueden ver los distintos deportes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Deportes de nieve (en montaña o nieve natural/artificial):
Esquí alpino: Descenso rápido.
Esquí de fondo: Recorrer largas distancias en terreno plano.
Esquí acrobático (freestyle).
Esquí de saltos.
Esquí de montaña: Subida y bajada de la montaña.
Combinada nórdica: Combinación de esquí de fondo y salto de esquí.
Biatlón: Combinación de esquí de fondo y tiro con rifle.