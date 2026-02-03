Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / ESPACIO

La NASA pospone hasta marzo el viaje tripulado a la Luna por fugas de combustible

Durante el ensayo general los equipos han trabajado con una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central durante el llenado de tanques

3 de febrero 2026 - 12:40hs
En esta foto de archivo tomada el 15 de junio de 2022, el cohete Artemis I Moon de la NASA se encuentra en el Launch Pad Complex 39B en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

En esta foto de archivo tomada el 15 de junio de 2022, el cohete Artemis I Moon de la NASA se encuentra en el Launch Pad Complex 39B en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

AFP

La NASA ha pospuesto hasta marzo el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna después de más de 50 años tras suspender el ensayo general de la cuenta atrás a falta de cinco minutos, por fugas recurrentes de combustible durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

"Con la conclusión del ensayo general hoy, dejamos atrás la ventana de lanzamiento de febrero y apuntamos a marzo como el lanzamiento más temprano posible de Artemis II", ha anunciado este martes el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press.

Según ha explicado, durante el ensayo general los equipos han trabajado con una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central durante el llenado de tanques, lo que requirió pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo de propelente.

Más noticias
elon musk promovio el contenido explicito con la ia de grok para ganar usuarios en x, dice una investigacion
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Elon Musk promovió el contenido explícito con la IA de Grok para ganar usuarios en X, dice una investigación

mas de la mitad de los ceos uruguayos proyectan que necesitaran menos empleados juniors en los proximos tres anos
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Más de la mitad de los CEOs uruguayos proyectan que necesitarán menos empleados juniors en los próximos tres años

"Todos los tanques de la etapa central y de la etapa de propulsión criogénica provisional se llenaron con éxito, y los equipos realizaron una cuenta regresiva final de aproximadamente 5 minutos antes de que el secuenciador de lanzamiento terrestre detuviera las operaciones debido a un aumento en la tasa de fugas", ha detallado el responsable de la NASA.

Asimismo, Jared Isaacman ha matizado que otros factores han incluido "el trabajo prolongado de cierre de Orion, las interrupciones intermitentes del audio en tierra y los impactos del frío en algunas cámaras, junto con la demostración exitosa de los procedimientos actualizados de purga de cierre de Orion para respaldar las operaciones seguras de la tripulación".

"Como siempre, la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad, para nuestros astronautas, nuestro personal, nuestros sistemas y el público. Como se mencionó anteriormente, solo lanzaremos cuando creamos estar preparados para emprender esta misión histórica", ha manifestado.

En este sentido, Jared Isaacman ha insistido en que "esto es solo el comienzo" y "marca el inicio de un programa Artemis que evolucionará para respaldar misiones repetidas y asequibles a la Luna, de acuerdo con la política espacial nacional" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Lograr que esta misión sea un éxito", según ha añadido, "significa regresar a la Luna para quedarse y un futuro para Artemis 100 y más allá". "Quiero agradecer al talentoso equipo de la NASA, junto con nuestra industria y socios internacionales, que trabajan incansablemente en este esfuerzo", ha subrayado.

De este modo, ha asegurado que el equipo revisará "a fondo" los datos, "solucionará cada problema" detectado, realizará las reparaciones necesarias y volverá a las pruebas. "Esperamos realizar un ensayo general adicional y luego centrarnos en la ventana de marzo. Seguiremos manteniendo informados al público y a los medios de comunicación a medida que avance la preparación", ha concluido.

Europa Press

Temas:

NASA Luna

Seguí leyendo

Las más leídas

Un Solo Uruguay y su propuesta para evitar la obra en Casupá.
MOVIMIENTO

La idea de Un Solo Uruguay para solucionar el abasto de agua a Montevideo sin construir la represa de Casupá

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo
OPORTUNIDAD

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos