Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / PCC

Inteligencia había recibido alerta sobre sobre posible participación del PCC brasileño en robo bancario

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que a partir de esa información se emitió una alerta reservada que permitió desbaratar el asalto en la Ciudad Vieja

4 de febrero 2026 - 17:19hs
robo ciudad vieja
Leonardo Carreño/ FocoUy

La Secretaría de Inteligencia de Presidencia recibió meses atrás una alerta desde el exterior sobre la posibilidad de que la organización brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) realizara una operación como la que se llevó a cabo en la Ciudad Vieja para intentar robar un banco de la zona, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.

Se trató de una información genérica a partir de la cual Inteligencia emitió una alerta reservada que activó los trabajos del Ministerio del Interior que terminaron con el hallazgo de un túnel con el que los delincuentes –ya hay 11 detenidos entre los que se encuentran ciudadanos brasileños y paraguayos- intentaron llegar a un banco de la zona.

En Ciudad Vieja sigue trabajando personal de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, junto a Dirección Nacional de Bomberos y Policía Científica, con el objetivo de determinar el trayecto total del túnel y sus conexiones. Las autoridades difundieron imágenes del primer tramo periciado, mientras continúan las tareas técnicas y de investigación.

Más noticias
inau contrato universidad argentina por usd 250.000 pese a advertencias de los equipos tecnicos

INAU contrató universidad argentina por USD 250.000 pese a advertencias de los equipos técnicos

Yamandú Orsi en el complejo
CHINA

Orsi le pateó un penal a un niño chino pero no quedó conforme con el gol: "se lo dejó hacer", dijo el presidente

Los extranjeros que participaron de la preparación de lo que el Ministerio del Interior denominó como “el robo del siglo” habían instalado su base de acción en una casa del balneario El Pinar (Canelones) que alquilaron desde el 20 de enero hasta el 20 de marzo. Fuentes de la Policía de ese departamento dijeron a El Observador que el seguimiento de los pasos de los delincuentes fue realizado directamente desde la cartera que encabeza Carlos Negro y que la jefatura canaria no participó del operativo. Los primeros pasos de la Policía se dirigían hacia un supuesto tráfico de estupefacientes, pero al final se trataba de un objetivo distinto.

Temas:

PCC Ciudad Vieja asalto

Seguí leyendo

Las más leídas

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja
POLICIALES

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado
CONTAMINACIÓN EN PLAYAS

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí
CONEXIÓN GANADERA

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos