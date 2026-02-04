Inteligencia había recibido alerta sobre sobre posible participación del PCC brasileño en robo bancario

Leonardo Carreño/ FocoUy

La Secretaría de Inteligencia de Presidencia recibió meses atrás una alerta desde el exterior sobre la posibilidad de que la organización brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) realizara una operación como la que se llevó a cabo en la Ciudad Vieja para intentar robar un banco de la zona, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.

Se trató de una información genérica a partir de la cual Inteligencia emitió una alerta reservada que activó los trabajos del Ministerio del Interior que terminaron con el hallazgo de un túnel con el que los delincuentes –ya hay 11 detenidos entre los que se encuentran ciudadanos brasileños y paraguayos- intentaron llegar a un banco de la zona.

En Ciudad Vieja sigue trabajando personal de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, junto a Dirección Nacional de Bomberos y Policía Científica, con el objetivo de determinar el trayecto total del túnel y sus conexiones. Las autoridades difundieron imágenes del primer tramo periciado, mientras continúan las tareas técnicas y de investigación.

Los extranjeros que participaron de la preparación de lo que el Ministerio del Interior denominó como “el robo del siglo” habían instalado su base de acción en una casa del balneario El Pinar (Canelones) que alquilaron desde el 20 de enero hasta el 20 de marzo. Fuentes de la Policía de ese departamento dijeron a El Observador que el seguimiento de los pasos de los delincuentes fue realizado directamente desde la cartera que encabeza Carlos Negro y que la jefatura canaria no participó del operativo. Los primeros pasos de la Policía se dirigían hacia un supuesto tráfico de estupefacientes, pero al final se trataba de un objetivo distinto.