Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí

“Nuestra clienta ha decidido modificar su domicilio” , sorprendió la defensa de Daniela Cabral en la audiencia del caso Conexión Ganadera , al anunciar que dejaría de cumplir la prisión domiciliaria en su apartamento de Punta del Este, lo que tanta polémica e indignación ha generado. Su abogado Pablo Donnángelo dijo que su clienta tomaba la decisión “desde lo humano” y era una decisión “personal de ella” .

Junto a su colega Eduardo Sasson anunció que en los próximos días presentarían un sobre al juzgado con la nueva dirección pero adelantaron que pedirían reserva del nuevo domicilio para evitar el “ambiente de extrema hostilidad de algunos operadores” hacia su defendida.

El planteo generó varios comentarios y suspicacias en la sala. Desde el fondo algunos abogados bromearon con que el cambio de domicilio obedecía a que se había “terminado la temporada estival”.

El abogado Juan pablo Decia pidió la palabra a la jueza de garantías del caso, Diovanet Olivera, para señalar que se debería establecer un plazo para que se concretara el cambio. Su colega Ignacio Durán quiso saber a qué se había referido el fiscal Enrique Rodríguez cuando dijo, minutos antes, que veía con “buenos ojos” el cambio. “Las victimas tenemos derecho a saber a qué se refiere (...). Infiero que va a salir del lujo del Imperiale y va a ir a un inmueble inferior, a un inmueble de un tercero...”.

El fiscal explicó que “no había nada extraño” en sus palabras y que hacían referencia a que si ese domicilio "era un elemento discordante que causaba malestar en las víctimas, si era un escollo” le parecía “muy bueno” que se decidiera modificarlo.

Conexión Ganadera audiencia Dante Fernández/ FocoUy

Sin embargo, ese debate molestó a la defensa de Cabral y a la imputada por lo que decidieron retirar la propuesta. Donnágelo dijo que habían hecho el planteo con la finalidad de que los "niveles de agresión de los que son objeto ella y su familia cesaran y existiera un ambiente propicio para el juzgamiento” pero cuestionó que hicieron el planteo y “ya empezaron las presiones post presiones".

"Hagamos una cosa, no va a cambiar el domicilio, va a quedarse ahí”, dijo visiblemente molesto.

“En las próximas semanas evaluaremos que decisión vamos a tomar, lo conversaremos con la clienta... No trabajamos bajo presión, no nos dejamos presionar porque la presión a un abogado defensor es la presión al estado de derecho, a la salud del estado de Derecho. La buena voluntad estuvo”, dijo golpeando la mesa y mientras Cabral asentía mirando a la jueza.

Seguirán en prisión hasta el 10 de agosto y la investigación seguirá hasta de julio de 2027

La convocatoria a audiencia para este miércoles no prometía demasiadas novedades. El objeto era debatir el obvio pedido de la fiscalía para prorrogar las medidas de prisión preventiva para Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow y de prisión domiciliaria para Cabral.

Sin embargo, hubo debate y anuncios varios que terminaron en resoluciones de la jueza Olivera que marcarán el devenir del caso.

Por un lado, luego de que los defensores Jorge Barrera, Donnangelo y Sasson aceptaran la prórroga hasta agosto de la prisión preventiva y domiciliaria surgió el escollo de que el plazo que tenía la fiscalía para investigar vencía en julio. Ello obligaba a fijar la prisión hasta julio y volver a realizar una audiencia.

Ante esa situación, y ante el comentario del fiscal de que era muy probable por lo complejo del caso que pidiera la prórroga en julio, Barrera propuso que la jueza autorizara ya desde ahora la prórroga de la investigación por un año. La jueza Olivera estuvo de acuerdo en otorgarla y así se resolvió.

Barrera dijo claramente que no aceptará un proceso abreviado y que irá a juicio.

Carrasco e Iewdiukow febrero 2026 Dante Fernández/ FocoUy

Cuenta en España y campo en Paraguay

Entre los fundamentos que el fiscal manejó para solicitar la prórroga de las medidas limitativas de la libertad para los tres socios de Conexión Ganadera argumentó que recibió información "parcial" desde España que confirma que Iewdiukow abrió una cuenta bancaria en ese país en agosto pasado, cuando ya habían sido imputados.

Además dijo que hay testigos e indagados citados para los próximos días y entendía que "gozar de libertad absoluta podría dañar investigación". "Aún no tenemos todo el panorama de lo que puede haber de bienes", argumentó.

El fiscal afirmó que recibieron contestación de Paraguay y se confirmó que Gustavo Basso había adquirido un campo en ese país en 2006 que informó fue embargado a solicitud de la Fiscalía por las autoridades paraguayas.

Debate entre abogado y fiscal que terminó en tregua

Si bien los abogados de las víctimas no son parte del proceso, la jueza les da siempre la palabra para que sean escuchados. En ese contexto, el abogado Decia no dejó pasar la oportunidad de cuestionar que Cabral siguiera en prisión domiciliaria y no fuera imputada por lavado cuando, dijo que a su entender hay "indicios más que suficientes" de que cometió el delito y mencionó una transferencia de US$ 380 mil a su hija Candelaria después de la muerte de Basso, "cuando la empresa ya estaba en cesación de pagos".

El fiscal lo interrumpió para decirle que eso estaba fuera del objeto de la audiencia y la jueza le pidió que redondeara la idea, ante lo cual el abogado dijo que tenía la sensación de que cuando presentaba escritos y hacía pedidos caían en "un agujero negro" porque jamaás le respondían o le daba argumentos sobre por qué no se hacía lugar a sus reclamos.

Rodríguez le contestó que los escritos "no caen en saco roto" y reiteró que la investigación no terminó. "Lo tengo que decir todas las audiencias, parece que no se escuchara", se quejó.

Además afirmó que las puertas de la fiscalía "nunca estuvieron cerradas" y le dijo a Decia que desde hace seis meses no pedía reunión en su despacho.

La jueza zanjó dándole razón al fiscal en que no era tema de la audiencia pero al final cuando la jueza ya se había retirado y los abogados aguardaban para firmar el acta de la audiencia, el fiscal se acercó a Decia y le propuso una tregua. Le aclaró que sus escritos no caen en saco roto sino que todo es analizado en el marco de la investigación, que es de largo aliento, por lo compleja.