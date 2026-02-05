La Base Artigas de la Antártida mejora su conexión a internet para potenciar sus investigaciones

Antel informó que instaló nueva infraestructura de telecomunicaciones en la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) con el objetivo de potenciar la conectividad y los proyectos de investigación que se desarrollan en el lugar.

La empresa indicó que, tras un trabajo iniciado en 2025, este mes quedó operativa una radiobase de telefonía móvil . Con ese despliegue, Antel señaló que ya hay servicio en el suelo antártico uruguayo.

El servicio está pensado para las necesidades de comunicación de la comunidad científica durante los meses de verano, que ayudará el trabajo de 60 personas.

SE INVESTIGA Conexión Ganadera: denuncian hackeo del correo electrónico de Gustavo Basso y extorsión por hasta US$ 400 mil

ENTRADAS GRATIS Antel habilitó el canje de residuos de aparatos eléctricos por entradas para ver espectáculos de carnaval

La radiobase también busca atender al personal militar que mantiene operativa la base durante todo el año. En el comunicado, Antel planteó que la infraestructura se integra a ese funcionamiento permanente de la BCAA.

Las tareas se realizaron en diálogo permanente con el Instituto Antártico Uruguayo (IAU), afirmó la empresa. Ese intercambio acompañó el armado del proyecto y su ejecución en el terreno.

El trabajo comenzó en enero de 2025 con un relevamiento técnico. En esa etapa se trasladaron materiales como baterías, antenas, cableado y herrajes, según detalló el texto.

Antel volvió a la Antártida en diciembre para dejar todo preparado para la instalación de la radiobase. Con esa puesta a punto, la compañía indicó que la infraestructura quedó lista para entrar en operación este mes.

Radiobase 4G y enlace satelital en la Base Artigas

Los trabajos implicaron una modernización de la infraestructura física del sitio. Antel sostuvo que se trata de su único sitio móvil con conectividad satelital, por las condiciones del lugar.

Ese servicio satelital ofrece una salida a Internet desde la base, según informó la empresa. Si seguís el detalle técnico, Antel explicó que esa salida permite conectar la Antártida con el territorio continental uruguayo.

La compañía afirmó que la conexión está cifrada de extremo a extremo. En el comunicado, Antel indicó que ese esquema busca garantizar la seguridad de los datos transportados entre ambos extremos.

La radiobase se integra como pieza central del esquema de conectividad local. Antel presentó el despliegue como una respuesta a las necesidades actuales de comunicación en la BCAA, tanto en la temporada de verano como durante el resto del año.

VoLTE e Internet de las Cosas para comunicaciones y datos

La infraestructura habilita llamadas de voz sobre paquetes IP, indicó Antel. Ese servicio se conoce como VoLTE (Voz sobre LTE) y permite cursar llamadas de voz en la red 4G. Según la empresa, VoLTE posibilita hacer y recibir llamadas con mayor calidad dentro de 4G. Si usás la red móvil instalada en la base, esa función queda disponible como parte del servicio informado.

Otro eje del proyecto es la incorporación de Internet de las Cosas (IoT). Antel explicó que busca asegurar conectividad para dispositivos inteligentes, como sensores y medidores, que reporten datos de forma centralizada.

La compañía sostuvo que esa capacidad favorece investigaciones científicas y el mantenimiento operativo de la base. Entre los ejemplos mencionó el monitoreo de combustible, temperatura y otros indicadores.

Antel indicó que el IAU y el Ministerio de Industria, Energía y Minería tienen especial interés en este punto. El propósito señalado es uniformizar los mecanismos de comunicación de sensores, medidores y dispositivos instalados para recolectar datos en la Antártida.

El plan para los próximos años es que la información generada sea almacenada, gobernada y publicada por Antel.

La empresa afirmó que buscará un formato accesible para quienes quieran interiorizarse en las actividades de la Base Científica.