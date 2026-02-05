El duro reto que afrontará Juventud en su debut por Copa Libertadores: solo cuatro de 40 equipos llegaron a fase de grupos desde primera ronda

Juventud en su debut por la Copa de la Liga AUF, contra Wanderers

Juventud de Las Piedras vivirá una noche histórica este jueves en el Estadio Centenario, donde debutará en la Copa Libertadores contra Universidad Católica de Ecuador , por la primera fase previa del torneo.

El pedrense, que solo había participado de una Copa Sudamericana en 2015 y que desde 2024 es una sociedad anónima deportiva ( SAD ), se armó con todo para el desafío internacional. Contrató ocho jugadores , entre ellos al "Pelado" Martín Cáceres , el delantero Fernando Mimbacas y el exjugador de Peñarol Alejo Cruz.

Estas altas se suman a jugadores de renombre que renovaron en el club, como el goleador Agustín Rodríguez , los argentinos Emmanuel Mas e Iván Rossi y el golero Sebastián Sosa.

Sin embargo, la estadística está en contra de las aspiraciones de Juventud de alcanzar la fase de grupos de la Libertadores, hito para el que deberá superar tres rondas previas de ida y vuelta.

El dato que no favorece a Juventud de Las Piedras

Desde que la Conmebol cambió el formato de las rondas previas de la copa en 2017 (antes solo había una fase), solo cuatro de 40 equipos lograron llegar de la primera ronda a los grupos, y ninguno de ellos es uruguayo.

Los clubes que terminan en el cuarto puesto de la Liga AUF Uruguaya son asignados con el cupo Uruguay 4 de la Libertadores, que da un lugar en la primera ronda previa de la copa.

Este año ese cupo es ocupado por Juventud. De 2017 a la fecha, fue ocupado tres veces por Defensor Sporting (2019, 2024 y 2025), dos por Wanderers (2017 y 2018), y una vez por Progreso (2020), Liverpool (2021), Montevideo City Torque (2022) y Boston River (2023).

En solo una ocasión un club uruguayo estuvo cerca de llegar desde esa primera fase a los grupos de la copa. Se trata de Defensor Sporting, que en 2019 eliminó a Bolívar en su primer cruce (global de 6-5), luego despachó a Barcelona (al que venció 3-0 en Ecuador gracias a un error administrativo de los ecuatorianos), pero perdió en la tercera y última ronda previa con Atlético Mineiro, con un global de 2-0.

Fuera de esta experiencia, en solo dos de las otras ocho ediciones un club uruguayo pasó de la primera a la segunda ronda: en 2017 Wanderers eliminó a Universitario de Sucre (por 7-5) en la primera fase, pero perdió en la segunda con The Strongest (por 6-0). Y en 2023 Boston River eliminó a Zamora (global de 4-1), pero Huracán lo sacó del torneo en la ronda siguiente (por 1-0).

En las otras seis oportunidades, los equipos uruguayos solo disputaron dos partidos de la Libertadores antes de despedirse del plano internacional. Torque estuvo cerca en 2022, pero perdió por penales con Barcelona de Ecuador tras empatar 1-1 en el ida y vuelta.

Los cuatro clubes del resto de América que lograron superar las tres fases fueron: Barcelona y Guaraní (que eliminó a Progreso en el camino) en 2020, Olimpia en 2022 y Alianza Lima en 2025. El caso de este último es recordado porque el club peruano eliminó a Boca Juniors en su camino hacia la fase de grupos.

Nacional, el único uruguayo que llegó a fase de grupos de la Libertadores desde las rondas previas

De 2017 a la fecha, el único equipo uruguayo que superó más de una fase previa y se metió en los grupos de la Libertadores fue Nacional, que además lo hizo en dos ocasiones.

En 2018, el tricolor terminó en el cupo Uruguay 3, que da un lugar en la segunda ronda previa a la copa. Su primer rival fue Chapecoense de Brasil, al que superó con un global de 2-0. Luego enfrentó a Banfield en la última fase, y lo venció por 3-2 para llegar a la fase de grupos.

El albo retornó a las rondas previas del torneo en 2024, nuevamente desde la segunda fase, y volvió a llegar a los grupos. Primero superó con facilidad a Academia Puerto Cabello de Venezuela por 4-0, y después sufrió para eliminar a Always Ready, al que venció por penales tras empatar 2-2 en el global (con un gol agónico de Mateo Antoni).

De los otros siete equipos uruguayos que arrancaron en segunda ronda, solo uno superó esa fase y luego quedó a las puertas de entrar a los grupos en la siguiente: Boston River. En 2025 el sastre superó a Ñublense por 2-1 en su primer cruce, pero luego perdió con Bahía en la tercera ronda por 1-0.

Los otros seis clubes de esta estadística (Cerro en 2017, Danubio en 2019, Cerro Largo en 2020, Wanderers en 2021, Plaza Colonia en 2022 y Deportivo Maldonado en 2023) no superaron la fase en la que ingresaron.