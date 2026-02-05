Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Luis Angulo fue oficializado como nuevo jugador de Peñarol: la curiosa foto con la que el club presentó al colombiano en sus redes

"Bienvenido Luis Miguel Angulo al país de Peñarol", se lee en la foto que posteó el carbonero para presentar al colombiano

5 de febrero 2026 - 13:03hs
La presentación de Luis Angulo como nuevo jugador de Peñarol

El extremo colombiano Luis Angulo fue oficializado como nuevo jugador de Peñarol, tras llegar cedido desde Talleres de Córdoba por un año.

El jugador de 21 años fue presentado en las redes sociales del club con un curioso montaje, en el que se lo ve con una pala arriba de una locomotora, en alusión a los orígenes ferroviarios del club.

En la foto se puede leer a un costado "bienvenido Luis Miguel Angulo al país de Peñarol".

"¡Bienvenido, Luis! El extremo colombiano, Luis Miguel Angulo, llega a préstamo desde Talleres", indica por otra parte la publicación del carbonero.

Luis Angulo en un entrenamiento de Talleres de Córdoba
El préstamo no tiene opción de compra y Talleres estableció una cláusula de repesca a mitad de temporada, reservándose el derecho de hacer retornar al jugador a su club pagándole a Peñarol una indemnización.

"El costo de la cesión es bajo, razonable, y el salario del jugador también. Nadie puso objeciones. Si bien es cierto que si hace una buena Copa Libertadores y un buen Apertura se puede volver a Talleres el club le deberá pagar a Peñarol el 50% del cargo de la cesión. Además, es un jugador que le va a aportar velocidad al equipo por banda y tiene condiciones interesantes", dijo a Referí el consejero Gastón Barragán.

Las primeras declaraciones de Luis Angulo al llegar a Uruguay para jugar en Peñarol

El extremo de 21 años conversó con los medios que fueron al Aeropuerto Internacional de Carrasco a esperar su arribo este miércoles por la noche, y afirmó que está "agradecido por la oportunidad" que le da Peñarol, y "muy contento" de llegar "a un club tan grande".

Angulo remarcó que el aurinegro "es un equipo con historia, que acaba de salir campeón y eso es importante". "Yo quiero ser campeón y este es un club que lo hace", enfatizó, y agregó que habló con el entrenador Diego Aguirre y le agradeció por querer contar con él.

Aseguró que está "para jugar", y remarcó que "no hay tiempo para esperar nada, así que ojala podamos estar el sábado" para el partido entre el carbonero y Montevideo City Torque. "Yo estoy disponible ya. Pasar los exámenes médicos y jugar", enfatizó el colombiano.

También confesó que poco antes de viajar conversó con Sebastián Cristóforo, el exjugador de Peñarol que fue su compañero en Central Córdoba. "Me recomendó un par de cositas que me guardo para mí y me dijo que venía al más grande", detalló.

Cuando le pidieron que se definiera como jugador, contestó: "Soy un jugador atrevido dentro de la cancha, en el uno contra uno. Se van a encontrar con un jugador rápido y fuerte, que asiste mucho y que va a ir ganar todos los partidos".

Peñarol Luis Angulo Colombia Talleres de Córdoba Redes sociales

