Luis Angulo ya está en Uruguay para convertirse en jugador de Peñarol: "Yo quiero ser campeón y este es un club que lo hace"

El colombiano Luis Angulo llegó a Uruguay este miércoles por la noche para oficializar su pase a Peñarol , al que llegará cedido desde Talleres de Córdoba.

El extremo de 21 años conversó con los medios que fueron al Aeropuerto Internacional de Carrasco a esperar su arribo, y afirmó que está "agradecido por la oportunidad" que le da Peñarol, y "muy contento" de llegar "a un club tan grande".

Angulo remarcó que el aurinegro "es un equipo con historia, que acaba de salir campeón y eso es importante". "Yo quiero ser campeón y este es un club que lo hace", enfatizó, y agregó que habló con el entrenador Diego Aguirre y le agradeció por querer contar con él.

El futbolista viene de hacer la pretemporada con Talleres , con el que incluso disputó 12 minutos de uno de los partidos del equipo en el arranque del Torneo Apertura de Argentina , contra Vélez.

Aseguró que está "para jugar", y remarcó que "no hay tiempo para esperar nada, así que ojala podamos estar el sábado" para el partido entre el carbonero y Montevideo City Torque. "Yo estoy disponible ya. Pasar los exámenes médicos y jugar", enfatizó el colombiano.

También confesó que poco antes de viajar conversó con Sebastián Cristóforo, el exjugador de Peñarol que fue su compañero en Central Córdoba. "Me recomendó un par de cositas que me guardo para mí y me dijo que venía al más grande", detalló.

Cuando le pidieron que se definiera como jugador, contestó: "Soy un jugador atrevido dentro de la cancha, en el uno contra uno. Se van a encontrar con un jugador rápido y fuerte, que asiste mucho y que va a ir ganar todos los partidos".

Las condiciones del préstamo de Luis Angulo a Peñarol

En el asado celebrado este martes entre dirigentes de Peñarol y Diego Aguirre, uno de los temas de conversación fue la llegada de Luis Angulo, y las condiciones de su préstamo desde Talleres.

El préstamo no tiene opción de compra y Talleres estableció una cláusula de repesca a mitad de temporada, reservándose el derecho de hacer retornar al jugador a su club pagándole a Peñarol una indemnización.

"El costo de la cesión es bajo, razonable, y el salario del jugador también. Nadie puso objeciones. Si bien es cierto que si hace una buena Copa Libertadores y un buen Apertura se puede volver a Talleres el club le deberá pagar a Peñarol el 50% del cargo de la cesión. Además, es un jugador que le va a aportar velocidad al equipo por banda y tiene condiciones interesantes", dijo a Referí el consejero Gastón Barragán.

"También se habló de la posibilidad de reforzar al equipo con otro extremo", agregó.