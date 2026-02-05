Dólar
El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

Mientras suena para Peñarol, Jonathan Rodríguez mostró su entrenamiento, con tatuaje carbonero, para recuperarse de su lesión; mirá el video del Cabecita

"Muy ilusionado con lo que está por venir”, dijo el delantero de 32 años, quien en su video dejó ver el tatuaje con el escudo de Peñarol

5 de febrero 2026 - 11:38hs

El entrenamiento del Cabecita Jona Rodríguez

En momentos en su nombre suena con fuerza para volver a Peñarol, Jonathan Rodríguez reactivó sus redes sociales y subió este jueves un video en el que se lo ve entrenando, mientras se recupera de su lesión.

“¡Preparando lo que viene!”, comentó el Cabecita, quien por estos días está en su residencia en Florida, donde entrena en arena, gimnasio y en una cancha.

“Trabajando día a día con mucho compromiso y muy ilusionado con lo que está por venir”, agregó el delantero de 32 años, quien en su video dejó ver el tatuaje con el escudo de Peñarol que lleva en su pierna derecha.

El delantero se recupera de una lesión que sufrió en su actual equipo, Portland Timbers, de la MLS de Estados Unidos, con cuya remera se lo pudo ver entrenando.

Rodríguez fue operado el pasado 21 de mayo de 2025 tras sufrir una dura lesión de rodilla, en la que ya está en los últimos meses de recuperación.

Suena para Peñarol

El atacante suena con fuerza por estos días para regresar a Peñarol, para lo que está dispuesto a rescindir su contrato con Portland Timbers pese a que tenga que resignar dinero para eso.

Rodríguez tiene vínculo con en el equipo de la MLS hasta fines de 2026 y con opción a otro más.

Su vuelta a los mirasoles sería para el segundo semestre del año, cuando esté pronto para retomar la actividad deportiva.

Según supo Referí, el futbolista y su familia, con tres hijos, quieren volver definitivamente a Uruguay para instalarse en Florida.

Jona Rodríguez jugó en Peñarol entre 2013 y 2015, con 57 partidos jugados y 23 goles, sin lograr títulos.

