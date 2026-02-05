Mientras suena para Peñarol, Jonathan Rodríguez mostró su entrenamiento, con tatuaje carbonero, para recuperarse de su lesión; mirá el video del Cabecita
"Muy ilusionado con lo que está por venir”, dijo el delantero de 32 años, quien en su video dejó ver el tatuaje con el escudo de Peñarol
5 de febrero 2026 - 11:38hs
El entrenamiento del Cabecita Jona Rodríguez
En momentos en su nombre suena con fuerza para volver a Peñarol, Jonathan Rodríguez reactivó sus redes sociales y subió este jueves un video en el que se lo ve entrenando, mientras se recupera de su lesión.
“¡Preparando lo que viene!”, comentó el Cabecita, quien por estos días está en su residencia en Florida, donde entrena en arena, gimnasio y en una cancha.
“Trabajando día a día con mucho compromiso y muy ilusionado con lo que está por venir”, agregó el delantero de 32 años, quien en su video dejó ver el tatuaje con el escudo de Peñarol que lleva en su pierna derecha.
El delantero se recupera de una lesión que sufrió en su actual equipo, Portland Timbers, de la MLS de Estados Unidos, con cuya remera se lo pudo ver entrenando.