PEÑAROL

El buen humor de los futbolistas de Peñarol tras la victoria ante Nacional, en la sesión de fotos; mirá el video

Mientras piensan en el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque, los carboneros disfrutan el momento

4 de febrero 2026 - 18:04hs

Peñarol practicó este miércoles en la mañana preparando lo que será el primer encuentro en la Liga AUF Uruguaya 2026 el próximo sábado a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Montevideo City Torque.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

Darwin Núñez
FÚTBOL

La razón que llevó a Darwin Núñez a buscar irse de Arabia Saudita para Fenerbahce de Turquía

La sesión de fotos con el mejor humor

Los futbolistas de Peñarol se prestaron este miércoles a la sesión de fotos con la nueva camiseta.

Todos los jugadores, no ocultaron su muy buen humor en la misma, luego de lo que fue el primer título de la temporada conseguido el domingo en el clásico ante Nacional, con la Supercopa Uruguaya.

El propio Nahuel Herrera, quien no estará ante Montevideo City Torque, fue quien abrió el video, pidiendo un tema musical para el mismo, y no ocultó su alegría.

Los futbolistas de Diego Aguirre volverán a entrenar este jueves, también a la hora 9.30, con la mente puesta en el debut de la Liga AUF Uruguaya, que este año tienen más obligación de ganar, ya que en 2025 la perdieron ante su eterno rival, Nacional, en los últimos minutos del alargue.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Nacional Montevideo City Torque Nahuel Herrera

