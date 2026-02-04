El buen humor de los futbolistas de Peñarol tras la victoria ante Nacional, en la sesión de fotos; mirá el video

Peñarol practicó este miércoles en la mañana preparando lo que será el primer encuentro en la Liga AUF Uruguaya 2026 el próximo sábado a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Montevideo City Torque.

Los dirigidos por Diego Aguirre esperan para las últimas horas de tarde la llegada del extremo colombiano Luis Angulo, proveniente de Talleres de Córdoba de Argentina, quien firmará su contrato y será nuevo futbolista mirasol.

Peñarol puso a la venta las entradas este martes para dicho compromiso del sábado y en las últimas horas, debido a la gran demanda, decidió habilitar la Tribuna Guelfi también para sus hinchas.

A su vez, Aguirre no podrá contar con un futbolista fundamental como Nahuel Herrera, quien se contracturó en el clásico que le dio el título a Peñarol el pasado domingo.

La sesión de fotos con el mejor humor

Los futbolistas de Peñarol se prestaron este miércoles a la sesión de fotos con la nueva camiseta.

Todos los jugadores, no ocultaron su muy buen humor en la misma, luego de lo que fue el primer título de la temporada conseguido el domingo en el clásico ante Nacional, con la Supercopa Uruguaya.

El propio Nahuel Herrera, quien no estará ante Montevideo City Torque, fue quien abrió el video, pidiendo un tema musical para el mismo, y no ocultó su alegría.

Los futbolistas de Diego Aguirre volverán a entrenar este jueves, también a la hora 9.30, con la mente puesta en el debut de la Liga AUF Uruguaya, que este año tienen más obligación de ganar, ya que en 2025 la perdieron ante su eterno rival, Nacional, en los últimos minutos del alargue.